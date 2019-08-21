Зеленский назначил людей, которые будут заниматься вопросами помилования осужденных

Владимир Зеленский подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования. Согласно указу, комиссия будет состоять из 8 человек.

В новый состав комиссии войдут правозащитники, члены Офиса Президента и уполномоченный по делам ЕСПЧ, говорится в указе №615/2019 на сайте Офиса Президента Украины.

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Новый состав комиссии по вопросам помилования:

Днепров Алексей Сергеевич – руководитель аппарата Офиса Президента Украины, председатель комиссии;

Павличенко Александр Николаевич – исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, заместитель председателя комиссии;

Пуховець Иван Николаевич – заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, руководитель управления по вопросам помилования Офиса Президента Украины, заместитель председателя комиссии;

Белоусов Юрий Леонидович – исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека";

Крикушенко Александр Георгиевич – начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Лищина Иван Юрьевич – заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека;

Марченко Александр Петрович – главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, секретарь комиссии;

Сухоруков Андрей Александрович – председатель правления международной общественной организации "Международное общество прав человека – Украинская Секция".

Что известно о комиссии по вопросам помилования?Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования предварительно рассматривает ходатайства о помиловании осужденных, а также материалы и представления до внесения их на рассмотрение Президента Украины.



Комиссия образуется Президентом Украины на время его полномочий и действует в составе председателя, двух заместителей председателя, членов комиссии и ответственного секретаря. Количество членов комиссии устанавливается Президентом Украины.



В заседаниях комиссии могут принимать участие народные депутаты Украины представители государственных органов, общественности, трудовых коллективов, а также средств массовой информации.