Зеленский назначил людей, которые будут заниматься вопросами помилования осужденных
Владимир Зеленский подписал указ об утверждении состава комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования. Согласно указу, комиссия будет состоять из 8 человек.
В новый состав комиссии войдут правозащитники, члены Офиса Президента и уполномоченный по делам ЕСПЧ, говорится в указе №615/2019 на сайте Офиса Президента Украины.
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Новый состав комиссии по вопросам помилования:
- Днепров Алексей Сергеевич – руководитель аппарата Офиса Президента Украины, председатель комиссии;
- Павличенко Александр Николаевич – исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, заместитель председателя комиссии;
- Пуховець Иван Николаевич – заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, руководитель управления по вопросам помилования Офиса Президента Украины, заместитель председателя комиссии;
- Белоусов Юрий Леонидович – исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека";
- Крикушенко Александр Георгиевич – начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- Лищина Иван Юрьевич – заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека;
- Марченко Александр Петрович – главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, секретарь комиссии;
- Сухоруков Андрей Александрович – председатель правления международной общественной организации "Международное общество прав человека – Украинская Секция".
Что известно о комиссии по вопросам помилования?Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования предварительно рассматривает ходатайства о помиловании осужденных, а также материалы и представления до внесения их на рассмотрение Президента Украины.
Комиссия образуется Президентом Украины на время его полномочий и действует в составе председателя, двух заместителей председателя, членов комиссии и ответственного секретаря. Количество членов комиссии устанавливается Президентом Украины.
В заседаниях комиссии могут принимать участие народные депутаты Украины представители государственных органов, общественности, трудовых коллективов, а также средств массовой информации.