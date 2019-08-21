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      Зеленський призначив людей, які займатимуться питаннями помилування засуджених

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      Зеленський затвердив склад комісії, яка займатиметься помилуванням засуджених
      Зеленський затвердив склад комісії, яка займатиметься помилуванням засуджених / unn.com.ua

      Володимир Зеленський підписав указ про затвердження складу комісії при Президентові України у питаннях помилування. Згідно з указом, комісія складатиметься з 8 осіб.

      Донового складу комісії увійдуть правозахисники, члени Офісу Президента та уповноважений у справах ЄСПЛ, зазначається в указі №615/2019 на сайті Офісу Президента України.

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      Новий склад комісії з питань помилування:

      • Дніпров Олексій Сергійович – керівник апарату Офісу Президента України, голова комісії;
      • Павліченко Олександр Миколайович – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови комісії;
      • Пуховець Іван Миколайович – заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород, керівник управління з питань помилування Офісу Президента України, заступник голови комісії;
      • Бєлоусов Юрій Леонідович – виконавчий директор громадської організації "Експертний центр з прав людини";
      • Крикушенко Олександр Георгійович – начальник адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;
      • Ліщина Іван Юрійович – заступник міністра юстиції України, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини;
      • Марченко Олександр Петрович – головний консультант управління з питань помилування департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, секретар комісії;
      • Сухоруков Андрій Олександрович – голова правління міжнародної громадської організації "Міжнародне товариство прав людини – Українська Секція".

      Що відомо про комісію з питань помилування?Комісія при Президентові України у питаннях помилування попередньо розглядає клопотання про помилування засуджених, а також матеріали та подання до внесення їх на розгляд Президента України.

      Комісія утворюється Президентом України на час його повноважень і діє в складі голови, двох заступників голови, членів комісії і відповідального секретаря. Кількість членів комісії встановлюється Президентом України.

      У засіданнях комісії можуть брати участь народні депутати України представники державних органів, громадськості, трудових колективів, а також засобів масової інформації.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Призначення Зеленського Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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