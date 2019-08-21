Зеленський призначив людей, які займатимуться питаннями помилування засуджених

Володимир Зеленський підписав указ про затвердження складу комісії при Президентові України у питаннях помилування. Згідно з указом, комісія складатиметься з 8 осіб.

Донового складу комісії увійдуть правозахисники, члени Офісу Президента та уповноважений у справах ЄСПЛ, зазначається в указі №615/2019 на сайті Офісу Президента України.

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Новий склад комісії з питань помилування:

Дніпров Олексій Сергійович – керівник апарату Офісу Президента України, голова комісії ;

; Павліченко Олександр Миколайович – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови комісії ;

; Пуховець Іван Миколайович – заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород, керівник управління з питань помилування Офісу Президента України, заступник голови комісії ;

; Бєлоусов Юрій Леонідович – виконавчий директор громадської організації "Експертний центр з прав людини";

Крикушенко Олександр Георгійович – начальник адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;

Ліщина Іван Юрійович – заступник міністра юстиції України, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини;

Марченко Олександр Петрович – головний консультант управління з питань помилування департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, секретар комісії ;

; Сухоруков Андрій Олександрович – голова правління міжнародної громадської організації "Міжнародне товариство прав людини – Українська Секція".

Що відомо про комісію з питань помилування?Комісія при Президентові України у питаннях помилування попередньо розглядає клопотання про помилування засуджених, а також матеріали та подання до внесення їх на розгляд Президента України.



Комісія утворюється Президентом України на час його повноважень і діє в складі голови, двох заступників голови, членів комісії і відповідального секретаря. Кількість членів комісії встановлюється Президентом України.



У засіданнях комісії можуть брати участь народні депутати України представники державних органів, громадськості, трудових колективів, а також засобів масової інформації.