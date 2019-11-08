Зеленский назначил Нетужилова главой СБУ в оккупированном Крыму: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова главой управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Указ президента опубликован на сайте главы государства.

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Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в фейсбук отметил, что должность начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым крайне важная и ответственная.

Что известно о Евгении Нетужилове?Евгений Нетужилов родился 19 июля 1980 года в селе Белая Криница на Херсонщине. В 2002 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Юрист, офицер военного управления тактического уровня. Имеет второе высшее образование – окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности".



В органах прокуратуры (военной прокуратуры) с 2003 года: следователь, старший следователь военной прокуратуры Львовского гарнизона и аппарата военной прокуратуры Западного региона Украины. Участник АТО на Донбассе. С 2015 по 2017 год – заместитель военного прокурора Южного региона Украины. В 2018-2019 годах работал на госпредприятии "Одесский авиационный завод". С января 2019 года проходил службу в Службе внешней разведки Украины.