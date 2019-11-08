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      Зеленский назначил Нетужилова главой СБУ в оккупированном Крыму: что о нем известно

      99 Читати новину українською
      Евгений Нетужилов
      Евгений Нетужилов / ru.krymr.com

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова главой управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

      Указ президента опубликован на сайте главы государства.

      Стоит знать: Зеленский назначил ряд руководителей СБУ: перечень

      Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в фейсбук отметил, что должность начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым крайне важная и ответственная.

      Что известно о Евгении Нетужилове?Евгений Нетужилов родился 19 июля 1980 года в селе Белая Криница на Херсонщине. В 2002 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Юрист, офицер военного управления тактического уровня. Имеет второе высшее образование – окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности".

      В органах прокуратуры (военной прокуратуры) с 2003 года: следователь, старший следователь военной прокуратуры Львовского гарнизона и аппарата военной прокуратуры Западного региона Украины. Участник АТО на Донбассе. С 2015 по 2017 год – заместитель военного прокурора Южного региона Украины. В 2018-2019 годах работал на госпредприятии "Одесский авиационный завод". С января 2019 года проходил службу в Службе внешней разведки Украины.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Зеленский Назначения Зеленского СБУ
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