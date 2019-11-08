Зеленський призначив Нетужилова главою СБУ в окупованому Криму: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Нетужилова главою управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Указ президента опубліковано на сайті глави держави.

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Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що посада начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим вкрай важлива і відповідальна.

Що відомо про Євгена Нетужилова?Євген Нетужілов народився 19 липня 1980 року у селі Біла Криниця на Херсонщині. У 2002 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Юрист, офіцер військового управління тактичного рівня. Має другу вищу освіту – закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".



В органах прокуратури (військової прокуратури) з 2003 року: слідчий, старший слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону і в апараті військової прокуратури Західного регіону України. Учасник АТО на Донбасі. З 2015 по 2017 рік – заступник військового прокурора Південного регіону України. У 2018-2019 роках працював на держпідприємстві "Одеський авіаційний завод". З січня 2019 року проходив службу у Службі зовнішньої розвідки України.