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      Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны: кто такой Сергей Рудь

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      Зеленский сменил начальника УГО
      Зеленский сменил начальника УГО / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны Украины – им стал Сергей Рудь. Перед этим глава государства уволил с этой должности Алексея Оцерклевича.

      Перед увольнением глава государства присвоил звание генерал-майора полковнику Оцерклевичу, это подтверждают указы президента от 16 октября.

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      Отметим, Управление госохраны Алексей Оцерклевич возглавил в мае.

      Тогда в Офисе Президента объясняли, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича президент получил от нынешних офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

      Что известно про Сергея Рудя?

      Он ранее был сотрудником Института УГО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, об этом свидетельствует его декларация за 2016 год. Согласно ей, тогда он получил 219,7 тысячи гривен зарплаты в институте УГО и еще 4,7 тысячи гонораров и других выплат.

      Рудь тогда имел в собственности дом в Киеве площадью 67 квадратных метров и два земельных участка в Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, ему принадлежал автомобиль 2012 года выпуска, у его жены – дом и земельный участок в Хмельницкой области.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Назначения Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский
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