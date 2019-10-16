Зеленський змінив начальника Управління державної охорони: хто такий Сергій Рудь

Президент Володимир Зеленський змінив начальника Управління державної охорони України – ним став Сергій Рудь. Перед цим глава держави звільнив з цієї посади Олексія Оцерклевича.

Перед звільненням глава держави присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Оцерклевичу, це підтверджують укази президента від 16 жовтня.

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Зазначимо, У правління держохорони Олексій Оцерклевич очолив у травні.

Тоді в Офісі Президента пояснювали, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича президент отримав від нинішніх офіцерів, ветеранів, волонтерів і журналістів.

Що відомо про Сергія Рудя?

Він раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка, про це свідчить його декларація за 2016 рік. Відповідно до неї, тоді він отримав 219,7 тисячі гривень зарплати в інституті УДО та ще 4,7 тисячі гонорарів та інших виплат.

Рудь тоді мав у власності будинок у Києві площею 67 квадратних метрів та дві земельні ділянки у Вінницькій та Хмельницькій областях. Окрім того, йому належав автомобіль 2012 року випуску, у його дружини – будинок і земельна ділянка у Хмельницькій області.