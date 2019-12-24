Зеленский назначил Тарасюка новым постоянным представителем Украины при Совете Европы

Постоянным представителем Украины при Совете Европы стал Борис Тарасюк. Его 24 декабря, назначил соответствующим указом президент Владимир Зеленский.

Соответствующий документ о назначении опубликовали на сайте Президента Украины.

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"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", – говорится в указе.

Что известно о Борисе Тарасюке

Украинский дипломат и политик, дважды был министром иностранных дел Украины (1998 – 2000, 2005 – 2007).

Сопрезидент Парламентской ассамблеи "Восточного партнерства". Идеолог европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Основатель и директор Института евроатлантического сотрудничества (2001) и председатель общественного совета первого национального иллюстрированного журнала международной жизни "ЕвроАтлантика" (2003).

Лидер Народного Движения Украины (2003 – 2012).

Народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов Верховной Рады.

С 2013 года заместитель председателя партии "Батькивщина".

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам ВРУ (с 2014 года), председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

Что такое Совет Европы?Международная организация 47 государств-членов в европейском пространстве.

Членство открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантирующих основные права человека и свободы для своих граждан. Один из крупнейших успехов Рады – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, которая является основой для Европейского суда по правам человека.