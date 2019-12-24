Зеленський призначив нового постійного представника України при Раді Європи
Постійним представником України при Раді Європи став Борис Тарасюк. Його 24 грудня призначив відповідним указом президент Володимир Зеленський.
Відповідний документ про призначення опублікували на сайті Президента України.
Читайте також: Євросоюз засудив запуск потягів до окупованого Криму
"Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи", – йдеться в указі.
Що відомо про Бориса Тарасюка
- Український дипломат і політик, двічі був міністром закордонних справ України (1998 – 2000, 2005 – 2007).
- Співпрезидент Парламентської асамблеї "Східного партнерства". Ідеолог європейської та євроатлантичної інтеграції України.
- Засновник і директор Інституту євроатлантичного співробітництва (2001) та голова громадської ради першого національного ілюстрованого часопису міжнародного життя "ЄвроАтлантика" (2003).
- Лідер Народного Руху України (2003 – 2012).
- Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань Верховної Ради.
- З 2013 року заступник голови партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
- Заступник голови Комітету в закордонних справах ВРУ (з 2014 року), голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби.
Що таке Рада Європи? Міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі.
Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини й свободи для своїх громадян. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року, яка є основою для Європейського суду з прав людини.
Вибір редакції
-
Марина Бех-Романчук: про харчування, забобони, хобі, готовність ризикувати, мрії та цілісьогодні , 17:02
-
Писати анонімні листи та "давати здачі" – як маленька школа протистоїть булінгусьогодні , 17:00
-
Як власними силами відкрити мережу популярних закладів: історія успіху Gastro Familyсьогодні , 16:43