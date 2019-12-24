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      Зеленський призначив нового постійного представника України при Раді Європи

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      Борис Тарасюк став новим постійним представником України при Раді Європи / politota.com.ua

      Постійним представником України при Раді Європи став Борис Тарасюк. Його 24 грудня призначив відповідним указом президент Володимир Зеленський.

      Відповідний документ про призначення опублікували на сайті Президента України

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      "Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи", – йдеться в указі.  

      Що відомо про Бориса Тарасюка

      • Український дипломат і політик, двічі був міністром закордонних справ України (1998 – 2000, 2005 – 2007).
      • Співпрезидент Парламентської асамблеї "Східного партнерства". Ідеолог європейської та євроатлантичної інтеграції України.
      • Засновник і директор Інституту євроатлантичного співробітництва (2001) та голова громадської ради першого національного ілюстрованого часопису міжнародного життя "ЄвроАтлантика" (2003).
      • Лідер Народного Руху України (2003 – 2012).
      • Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань Верховної Ради.
      • З 2013 року заступник голови партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
      • Заступник голови Комітету в закордонних справах ВРУ (з 2014 року), голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби.

      Що таке Рада Європи? Міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі.
      Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини й свободи для своїх громадян. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року, яка є основою для Європейського суду з прав людини.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Євросоюз
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