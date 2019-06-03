Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде

Представлять Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины будет Федор Вениславский, специалист в области конституционного права.

Соответствующий указ президента за номером №351/2019 опубликован на официальном сайте главы государства 3 июня.

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Вениславскому 50 лет, родился на Волыни, однако большинство времени работал в Харькове. Он является доцентом кафедры конституционного права Украины в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" в Харькове и кандидатом юридических наук.

Федор Вениславский не является членом ни одной партии.



Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде Украины

Чем занимается представитель президента в КС?

Это лицо, которое уполномочивает президент на постоянной основе представлять в Конституционном Суде Украины президента Украины как должностного лица, имеющего право на конституционное представление. Также представитель имеет право принимать участие в конституционном производстве, подготовке производства и даже без дополнительного отдельного поручения президента Украины.



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