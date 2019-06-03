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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде

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      В Конституционном суде – новый уполномоченный президента Украины
      В Конституционном суде – новый уполномоченный президента Украины / ccu.gov.ua

      Представлять Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины будет Федор Вениславский, специалист в области конституционного права.

      Соответствующий указ президента за номером №351/2019 опубликован на официальном сайте главы государства 3 июня.

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      Вениславскому 50 лет, родился на Волыни, однако большинство времени работал в Харькове. Он является доцентом кафедры конституционного права Украины в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" в Харькове и кандидатом юридических наук.

      Федор Вениславский не является членом ни одной партии.

      Веніславський
      Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде Украины

      Чем занимается представитель президента в КС?
      Это лицо, которое уполномочивает президент на постоянной основе представлять в Конституционном Суде Украины президента Украины как должностного лица, имеющего право на конституционное представление. Также представитель имеет право принимать участие в конституционном производстве, подготовке производства и даже без дополнительного отдельного поручения президента Украины.

      Призначення
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      Теги: Новости Украины Конституционный суд Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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