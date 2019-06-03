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      Зеленський призначив представника президента в Конституційному суді

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      У Конституційному суді – новий уповноважений президента України
      У Конституційному суді – новий уповноважений президента України / ccu.gov.ua

      Представляти Президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді України буде Федір Веніславський, спеціаліст в галузі конституційного права.

      Відповідний указ президента за номером №351/2019 опубліковано на офіційному сайті глави держави 3 червня.

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      Веніславському 50 років, народився на Волині, однак більшість часу працював у Харкові. Він є доцентом кафедри конституційного права України у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" в Харкові та кандидатом юридичних наук. 

      Федір Веніславський не є членом жодної партії.

      Веніславський
      Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді України

      Чим займається представник президента в КС? Це особа, яку уповноважує президент на постійній основі представляти у Конституційному Суді  України президента України як посадової особи, що має право на конституційне подання. Також представник має право брати  участь у конституційному провадженні, підготовці провадження і навіть без додаткового окремого доручення президента України. 

      Призначення
      Інші важливі призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Призначення Зеленського Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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