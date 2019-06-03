Зеленський призначив представника президента в Конституційному суді

Представляти Президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді України буде Федір Веніславський, спеціаліст в галузі конституційного права.

Відповідний указ президента за номером №351/2019 опубліковано на офіційному сайті глави держави 3 червня.

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Веніславському 50 років, народився на Волині, однак більшість часу працював у Харкові. Він є доцентом кафедри конституційного права України у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" в Харкові та кандидатом юридичних наук.

Федір Веніславський не є членом жодної партії.



Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді України

Чим займається представник президента в КС? Це особа, яку уповноважує президент на постійній основі представляти у Конституційному Суді України президента України як посадової особи, що має право на конституційне подання. Також представник має право брати участь у конституційному провадженні, підготовці провадження і навіть без додаткового окремого доручення президента України.



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