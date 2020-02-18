Зеленский назначил в ВСП типичных представителей судейских кланов, – Маселко

Чрезвычайно важно, чтобы в Высшем совете правосудия наконец появились настоящие агенты изменений, а не представители старой коррумпированной системы. Однако президент Владимир Зеленский не воспользовался такой возможностью, назначая его членов по своей квоте.

Такое мнение в своем видеоблоге "Правосудие по-новому" высказал эксперт группы судебной реформы "Реанимационного пакета реформ" Роман Маселко.

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Он отметил, что по Конституции Зеленский получил возможность назначать двух членов ВСП. В октябре 2019 года президент назначил членом ВСП Оксану Блаживскую – судью козырного Хозяйственного суда Киева и дочь бывшего заместителя генпрокурора Пшонки.



Судья Оксана Блаживская

Маселко добавил, что впоследствии Зеленский издал Указ о назначении членом ВСП Татьяны Розваляевой. До сентября 2016 года она была судьей Высшего административного суда, где входила в пятую палату судей.

Справка. Во времена Януковича пятая палата судей была специально создана, чтобы рассматривать иски к президенту и Верховной Раде. По мнению экспертов, туда подбирались только лояльные судьи, которые выносили нужные власти решения.

"То есть ни о какой независимости членов этой палаты не говорится. Дальше больше: именно Розваляева была председательствующей в знаменитом деле об увольнении судьи Александра Волкова", – отметил автор видеоблога.

Дело "Волков против Украины": что известно?

Дело, которое Европейский суд по правам человека рассматривал в 2013 году по заявлению бывшего (на то время) судьи ВСУ Александра Волкова против правительства Украины.



Решение по делу в пользу заявителя касается не только восстановления прав незаконно уволенного судьи, но и общих принципов деятельности государственной власти в Украине. Европейский суд установил ряд нарушений при рассмотрении этого дела и обратил внимание на системную проблему с независимостью судей в Украине.

Маселко пояснил, что фактически именно из-за решения "Волков против Украины" международные партнеры стали требовать реформировать наши суды. А теперь получается, что реформу будет проводить именно та судья, которая опозорила нас на всю Европу.

"Таким назначением Зеленский только усиливает влияние противников реформы и подрывает доверие к искренности намерений. Поэтому президент также несет полную ответственность за состояние судебной реформы", – подытожил эксперт.

Смотрите видео полного видеоблога Романа Маселко "Правосудие по-новому" за 18 февраля 2020: