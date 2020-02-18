Зеленський призначив у ВРП типових представників суддівських кланів, – Маселко

Надзвичайно важливо, щоб у Вищій раді правосуддя нарешті з'явились справжні агенти змін, а не представники старої корумпованої системи. Проте президент Володимир Зеленський не скористався такою можливістю, призначаючи її членів за своєю квотою.

Таку думку в своєму відеоблозі "Правосуддя по-новому" висловив експерт групи судової реформи "Реанімаційного пакету реформ" Роман Маселко.

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Він зазначив, що за Конституцією Зеленський отримав можливість призначити двох членів ВРП. У жовтні 2019 року президент призначив членом ВРП Оксану Блажівську – суддю козирного Господарського суду Києва та дочку колишнього заступника генпрокурора Пшонки.



Суддя Оксана Блажівська

Маселка додав, що згодом Зеленський видав Указ про призначення членом ВРП Тетяни Розваляєвої. До вересня 2016 року вона була суддею Вищого адміністративного суду, де входила до п'ятої палати суддів.

Довідка. За часів Януковича п'ята палата суддів була спеціально створена, щоб розглядати позови до президента та Верховної Ради. На думку експертів, туди підбирались лише лояльні судді, які виносили потрібні владі рішення.

"Тобто про жодну незалежність членів цієї палати не йдеться. Далі більше: саме Розваляєва була головуючою у знаменитій справі про звільнення судді Олександра Волкова", – зазначив автор відеоблогу.

Справа "Волков проти України": що відомо? Справа, яку Європейський суд з прав людини розглядав у 2013 році за заявою колишнього (на той час) судді ВСУ Олександра Волкова проти уряду України.



Рішення у справі на користь заявника стосується не тільки поновлення прав незаконно звільненого судді, але й загальних принципів діяльності державної влади в Україні. Європейський суд встановив цілу низку порушень при розгляді цієї справи та звернув увагу на системну проблему з незалежністю суддів в Україні.

Маселко пояснив, що фактично саме через рішення "Волков проти України" міжнародні партнери стали вимагати реформувати наші суди. А тепер виходить, що реформу буде проводити саме та суддя, яка і зганьбила нас на усю Європу.

"Таким призначенням Зеленський тільки посилює вплив противників реформи та підриває довіру до щирості намірів. Тому президент також несе повну відповідальність за стан судової реформи", – підсумував експерт.

Дивіться відео повного відеоблогу Романа Маселка "Правосуддя по-новому" за 18 лютого 2020: