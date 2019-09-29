Зеленский не покажет стенограммы разговоров с Путиным: в России объяснили почему

Если украинский лидер вздумает обнародовать стенограмму телефонных переговоров с главой Кремля, то станет заложником "националистов, популистов и другой недееспособной публики".

По крайней мере, так считают в России. И пока петиции на сайте президента еще не набрали и сотни голосов, в России уже разъясняют, что выгодно, а что нет делать в этой ситуации Зеленскому. Среди комментаторов – глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и другой недееспособной публики,

– написал он в своем твиттере.

Примечательно, что в другой заметке он сравнил Зеленского с "курицей, которая попала в кипяток". Так, Пушков убеждает других мировых лидеров отказываться от дальнейших переговоров со Штатами, потому что это якобы опасно и ситуация с украинским лидером этому прямое подтверждение.

На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2019 г.

Полагаю, верной реакцией на публикацию стенограммы переговоров президента США был бы отказ других стран вести с США доверительные переговоры. Лучше не только ничего не говорить, но и не слушать. А то можно оказаться в положении Зеленского, который внезапно попал, как кур в ощип. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2019 г.

Почему россияне переживают из-за стенограммы разговоров Зеленского и Путина? Потому что публикации всех телефонных разговоров, состоявшихся между президентами, требует народ. Так, на сайте президента появились две петиции с такой просьбой. Автор первой призывает Зеленского обнародовать тексты разговоров с Путиным на фоне "дипломатического скандала с лидером США Дональдом Трампом". В другой – под названием "переговоры с Путиным" автор подчеркивает необходимость прояснить условия освобождения украинцев из российского плена 7 сентября этого года.