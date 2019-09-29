От Зеленского требуют показать стенограммы разговоров с Путиным

Президента Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Уже две петиции с такими требованиями обнародовали на официальном сайте главы государства.

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Автор первой из них – №22/074726-эп – призывает Зеленского обнародовать тексты бесед с Путиным на фоне "дипломатического скандала с лидером США Дональдом Трампом".

(Учитывая – 24 канал) "заигрывания" с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и експосла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным,

– отмечает автор.

Он также добавляет, что Владимир Зеленский – Президент Украины, а не "частное лицо". Поэтому, по его словам, разговоры с лидером страны-агрессора "не являются и не могут быть личными частными разговорами". Петиция пока набрала меньше ста подписей, однако сбор продлится еще 91 день.



Скриншот с сайта главы государства

В другой петиции № 22/074716-эп под названием "переговоры с Путиным" автор отмечает на необходимости прояснить условия освобождения украинцев из русского плена 7 сентября этого года.

"Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, которую он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан", – говорится в тексте.



Скриншот с сайта главы государства

Эта петиция также пока получила меньше ста подписей, однако сбор продолжается.

Из-за чего возник телефонный скандал с Трампом и Зеленским?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.