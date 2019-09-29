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      Від Зеленського вимагають показати стенограми розмов із Путіним

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      Зеленського закликають показати стенограми розмов із Путіним
      Зеленського закликають показати стенограми розмов із Путіним / Колаж 24 каналу

      Президента Володимира Зеленського закликають оприлюднити стенограми Усіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним.

      Вже дві петиції із такими вимогами оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

      Читайте також: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж

      Автор першої із них – №22/074726-еп – закликає Зеленського оприлюднити тексти розмов із Путіним на фоні "дипломатичного скандалу із лідером США Дональдом Трампом".

      (Враховуючи – 24 канал) "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та експосла США тощо, вимагаємо оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним,
      – наголошує автор.

      Він також додає, що Володимир Зеленський — Президент України, а не" приватна особа". Тому, за його словами, розмови із лідером країни-агресора "не є і не можуть бути особистими приватними балачками". Петиція наразі набрала менше ста підписів, однак збір триватиме ще 91 день.
      Скріншот із сайту глави держави 

      В іншій петиції № 22/074716-еп під назвою "переговори з Путіним" автор наголошує на необхідністю прояснити умови звільнення українців з російського полону 7 вересня цього року.

      "Народ України вимагає від Вас викласти стенограму Ваших переговорів з Путіним. Народ України вимагає від Вас повідомити ту ціну, що він заплатив або заплатить за звільнення українських громадян", – мовиться у тексті.


      Скріншот із сайту глави держави 

      Ця петиція також наразі отримала менше ста підписів, однак збір триває.

      Через що виник телефооний скандал із Трампом та Зеленським?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Новини України Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Президент України Володимир Зеленський Новини політики
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