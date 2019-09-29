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      Зеленський не покаже стенограми розмов з Путіним: у Росії пояснили чому

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      Путін і Зеленський
      Путін і Зеленський / колаж 24 каналу

      Якщо український лідер надумає оприлюднити стенограму телефонних переговорів з очільником Кремля, то стане заручником "націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки".

      Принаймні, так вважають в Росії. І поки петиції на сайті президента ще не набрали й сотні голосів, у Росії вже роз’яснюють, що вигідно, а що ні робити в цій ситуації Зеленському. Серед коментаторів – глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков.

      Важливо: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж

      В Україні вирішили, як завжди, перейняти американський досвід публікації стенограм закритих переговорів і вимагають від Зеленського опублікувати текст його переговорів з Путіним. Думаю, він цього не зробить, інакше стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки,
      – написав він у своєму твіттері.

      Примітно, що в іншому дописі він порівняв Зеленського з "куркою, що втрапила в окріп". Так, Пушков переконує інших світових лідерів відмовлятися від подальших переговорів зі Штатами, бо це начебто небезпечно й ситуація з українським лідером цьому пряме підтвердження.

      Чому росіяни переживають через стенограми розмов Зеленського і Путіна? Бо публікації всіх телефонних розмов, що відбулись між президентами, вимагає народ. Так, на сайті президента з’явились дві петиції з таким проханням. Автор першої закликає Зеленського оприлюднити тексти розмов із Путіним на фоні "дипломатичного скандалу із лідером США Дональдом Трампом".В іншій – під назвою "переговори з Путіним" автор наголошує на необхідності прояснити умови звільнення українців з російського полону 7 вересня цього року.

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      Теги: Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Скандал Україна – Росія Новини Росії
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