Зеленский не ведет коммуникацию с Россией, – Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких коммуникаций с российскими властями. Кроме того, все призывы Москвы к улучшению отношений с Украиной команда главы государства воспринимает исключительно как информацию.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в эфире "Право на власть", комментируя заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Накануне она сказала, что Россия готова работать над восстановлением и нормализацией отношений с Украиной и предлагает "начать все с чистого листа". Кроме того, Москва ждет сигналов на изменение отношений между странами от Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского.

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"Вопрос взаимоотношений с Россией не простой. Звучало много агрессивных призывов и призывов помириться, но война продолжается. Все публичные заявления мы воспринимаем только как информацию", – подчеркнул Данилюк.

Он пояснил, что все шаги команды Зеленского относительно диалога с Россией будут тщательно просчитаны и будут предприниматься в пределах нормандского формата.

"Будем делать все шаги в Нормандском формате. Это означает, что это не только Украина – Россия, но и наши партнеры – Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон", – сказал чиновник.

Он также рассказал, ведет ли президент Зеленский какую-то коммуникацию с российскими властями, потому что предыдущий президент Петр Порошенко такие непубличные связи имел.

Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она будет обсуждаться в Нормандском формате. На нем завязано много процессов, решений и санкций, от которых сейчас экономика России очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией. Именно этого правила и формата мы будем придерживаться,

– подытожил секретарь СНБО.

Что говорит Зеленский о России? Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Тогда же глава государства подчеркнул, что переговоров с Россией не будет, и она нам не "братская страна". Он убежден, что сейчас между Украиной и Россией осталось общее только одно – государственная граница.



Впоследствии президент все же рассказал, что может стать первым шагом к прекращению конфликта Украины с Россией – это выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН и освобождение из плена украинских моряков и кораблей.



Однако, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.