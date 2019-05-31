01:13
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Зеленский не ведет коммуникацию с Россией, – Данилюк

      26 Читати новину українською
      Данилюк отметил, что Зеленский не имеет коммуникации с РФ
      Данилюк отметил, что Зеленский не имеет коммуникации с РФ / val.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких коммуникаций с российскими властями. Кроме того, все призывы Москвы к улучшению отношений с Украиной команда главы государства воспринимает исключительно как информацию.

      Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в эфире "Право на власть", комментируя заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Накануне она сказала, что Россия готова работать над восстановлением и нормализацией отношений с Украиной и предлагает "начать все с чистого листа". Кроме того, Москва ждет сигналов на изменение отношений между странами от Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского.

      Читайте также: Владимир Зеленский впервые как президент приехал на передовую: фото

      "Вопрос взаимоотношений с Россией не простой. Звучало много агрессивных призывов и призывов помириться, но война продолжается. Все публичные заявления мы воспринимаем только как информацию", – подчеркнул Данилюк.

      Он пояснил, что все шаги команды Зеленского относительно диалога с Россией будут тщательно просчитаны и будут предприниматься в пределах нормандского формата.

      "Будем делать все шаги в Нормандском формате. Это означает, что это не только Украина – Россия, но и наши партнеры – Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон", – сказал чиновник.

      Он также рассказал, ведет ли президент Зеленский какую-то коммуникацию с российскими властями, потому что предыдущий президент Петр Порошенко такие непубличные связи имел.

      Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она будет обсуждаться в Нормандском формате. На нем завязано много процессов, решений и санкций, от которых сейчас экономика России очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией. Именно этого правила и формата мы будем придерживаться,
      – подытожил секретарь СНБО.

      Что говорит Зеленский о России? Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Тогда же глава государства подчеркнул, что переговоров с Россией не будет, и она нам не "братская страна". Он убежден, что сейчас между Украиной и Россией осталось общее только одно – государственная граница.

      Впоследствии президент все же рассказал, что может стать первым шагом к прекращению конфликта Украины с Россией – это выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН и освобождение из плена украинских моряков и кораблей.

      Однако, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

      blog_ava
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      30 мая
      429
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Нормандский формат Украина – Россия Новости России СНБО Александр Данилюк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      30 мая , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      417
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 мая , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1328
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      30 мая , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      206
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      30 мая , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 207
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      30 мая , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 498
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук