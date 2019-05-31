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      Зеленський не веде комунікацію з Росією, – Данилюк

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      Данилюк наголосив, що Зеленський не має комунікації з РФ
      Данилюк наголосив, що Зеленський не має комунікації з РФ / val.ua

      Президент України Володимир Зеленський не веде жодних комунікацій з російськими можновладцями. Окрім того, усі заклики Москви до покращення відносин з Україною, команда глави держави сприймає виключно як інформацію.

      Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк в ефірі "Право на владу" коментуючи заяву спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко. Напередоні вона сказала, що Росія готова працювати над відновленням і нормалізацією відносин з Україною і пропонує "почати все з чистого аркуша". Окрім того, Москва чекає сигнали на зміну відносин між країнами від Верховної Ради і президента України Володимира Зеленського.

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      "Питання взаємин з Росією не просте. Звучало багато агресивних закликів і закликів помиритися, але війна продовжується. Усі публічні заяви ми сприймаємо лише як інформацію", – наголосив Данилюк.

      Він пояснив, що усі кроки команди Зеленського щодо діалогу з Росією будуть ретельно прораховані і робитимуться в межах Нормандського формату.

      "Будемо робити усі кроки в Нормандському форматі. Це означає, що це не тільки Україна-Росія, а й наші партнери – Франція і Німеччина. Вони є певним модератором, щоб уникнути подальшої ескалації чи неправильних кроків з обох сторін", – сказав чиновник.

      Він також розповів, чи веде президент Зеленський якусь комунікацію з російськими можновладцями, адже попередній президент Петро Порошенко такі непублічні зв'язки мав.

      Зеленський таку комунікацію не веде. Ми дотримуємося позиції, що має бути спочатку сформована переговорна позиція і далі вона буде проговорюватися у Нормандському форматі. На ньому зав'язано багато процесів, рішень і санкцій, від яких зараз економіка Росії дуже страждає. Це є певним фактором у перемовинах між Україною і Росією. Саме цього правила і формату ми будемо дотримуватися,
      – підсумував секретар РНБО.

      Що говорить Зеленський про Росію?Президент України Володимир Зеленський 23 травня публічно назвав Російську Федерацію агресором. Тоді ж глава держави наголосив, що переговорів з Росією не буде, і вона нам не "братська країна". Він переконаний, що наразі між Україною та Росією залишилось лише одне спільне – державний кордон.

      Згодом президент таки розповів, що може стати першим кроком до припинення конфлікту України з Росією – це виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН та звільнення з полону українських моряків і кораблів.

      Проте, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум. 

      blog_ava
      Стенограму зустрічі Зеленського з лідерами партій оприлюднили на сайті президента
      30 травня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк РНБО Новини Росії Україна – Росія Нормандський формат Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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