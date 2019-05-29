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      Чекаємо сигналу від Зеленського, – РФ раптово захотіла кращих відносин з Україною

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      Росія несподівано захотіла покращити відносини з Україною
      Росія несподівано захотіла покращити відносини з Україною / Колаж 24 каналу

      Йшов п'ятий рік відкритої агресії Росії проти України, анексії Криму та окупації Донбасу. Кремль досі тримає у полоні майже сотню українців та поливає нашу країну брудними заявами на весь світ. І ось, несподівано та з цинізмом у Росії кажуть, що готові працювати над відновленням і нормалізацією відносин з Україною і пропонують "почати з чистого аркуша".

      Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко в інтерв'ю ТАСС сказала, що Москва чекає сигнали на зміну відносин між країнами від Верховної Ради і президента України Володимира Зеленського.

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      Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось придуманих умов з їх боку. Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли, як це виправити. І будемо разом рухатися далі,
      – заявила Матвієнко.

      За її словами, зацікавленість повинна бути з обох сторін, а Москва нібито вже відкрита до діалогу. Чиновниця переконана, що українське суспільство також нібито чекає на покращення відносин з Росією.

      Як насправді українці ставляться до Росії:

      - 9,2% українців заявили, що дуже позитивно ставляться до Росії,
      - 31,4% – швидше позитивно,
      - 31,4% – швидше негативно,
      - 28% – дуже негативно.

      Тому, зараз Кремль чекає сигнал від новообраного президента Володимира Зеленського.

      "Ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення", – уточнила Матвієнко.

      Також вона додала, що якщо Верховна Рада України проявить "інтерес до відновлення діалогу з Росією, то цей крок в РФ будуть тільки вітати".

      Що говорить Зеленський про Росію? Президент України Володимир Зеленський 23 травня публічно назвав Російську Федерацію агресором. Тоді ж глава держави наголосив, що переговорів з Росією не буде, і вона нам не "братська країна". Він переконаний, що наразі між Україною та Росією залишилось лише одне спільне – державний кордон. 

      Згодом президент таки розповів, що може стати першим кроком до припинення конфлікту України з Росією – це виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН та звільнення з полону українських моряків і кораблів.

      Проте, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум. 

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Україна – Росія Володимир Зеленський Новини Росії Президент України
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