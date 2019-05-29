Ждем сигнала от Зеленского, – РФ внезапно захотела лучших отношений с Украиной

Шел пятый год открытой агрессии России против Украины, аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Кремль до сих пор держит в плену почти сотню украинцев и поливает нашу страну грязными заявлениями на весь мир. И вот, неожиданно и с цинизмом в России говорят, что готовы работать над восстановлением и нормализацией отношений с Украиной и предлагают "начать с чистого листа".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что Москва ждет сигналы на изменение отношений между странами от Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского.

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Мы готовы работать над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-либо придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли, как это исправить. И будем вместе двигаться дальше,

– заявила Матвиенко.

По ее словам, заинтересованность должна быть с обеих сторон, а Москва якобы уже открыта к диалогу. Чиновница убеждена, что украинское общество также якобы ждет улучшения отношений с Россией.

Как на самом деле украинцы относятся к России:



– 9,2% украинцев заявили, что очень положительно относятся к России,

– 31,4% – скорее положительно,

– 31,4% – скорее негативно,

– 28% – очень отрицательно.

Поэтому, сейчас Кремль ждет сигнала от новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, который получил, кстати, мощную поддержку населения", – уточнила Матвиенко.

Также она добавила, что если Верховная Рада Украины проявит "интерес к возобновлению диалога с Россией, то этот шаг в РФ будут только приветствовать".

Что говорит Зеленский о России?

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Тогда же глава государства подчеркнул, что переговоров с Россией не будет, и она нам не "братская страна". Он убежден, что в настоящее время между Украиной и Россией осталось только одно общее – государственная граница.



Впоследствии президент таки рассказал, что может стать первым шагом к прекращению конфликта Украины с Россией – это выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН и освобождения из плена украинских моряков и кораблей.



Однако, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией в народный референдум.