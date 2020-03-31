00:27
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский ночью приедет в Раду на финальное голосование о рынке земли, – СМИ

      - Читати новину українською
      Зеленский приедет ночью в ВРУ / Офис Президента

      Верховная Рада завершает голосование по правкам к закону о рынке земли и готовится к финальному голосованию за закон в целом. На это событие в Верховную Раду, несмотря на позднее время, планирует прибыть Президент Украины Владимир Зеленский.

      О том, что в ближайшие минуты в Раде ожидают прибытия президента Зеленского, сообщили в УНИАН.

      К теме Почему рассмотрение закона о рынке земли затянулось: версия "Слуги народа"

      Зеленский якобы намерен присутствовать на финальном голосовании по законопроекту об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения.

      По состоянию на полночь в ночь на 31 марта народные депутаты все еще рассматривают поправки к этому документу. Таких поправок подано 4018 (большинство из них подали депутаты от ОПЗЖ, таким образом сознательно саботируя принятие закона). Первый вице-спикер Стефанчук сказал в сессионном зале, что рассмотреть осталось еще лишь несколько.

      О том, что голосование за законопроект об обороте земли может состояться после полуночи, чуть раньше заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

      Мы работаем уже 7 часов. Хотелось бы сказать, что то, чего ожидала Украина – отмена моратория, – это вскоре произойдет. Возможно, сегодня, возможно, в следующие сутки, то есть после полуночи,
      – заявил Корниенко

      Напомним, 30 марта с 16:30 парламент рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли во втором чтении. В первом чтении Рада одобрила его 13 ноября 2019 года, а начала рассматривать во втором еще 6 февраля.

      ЗемляБольшинство украинцев рынок земли сельскохозяйственного назначения не поддерживают / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Александр Корниенко Руслан Стефанчук Президент Украины Законодательство Рынок земли Верховная Рада Владимир Зеленский
      Комментарии

      Читайте также

      30 марта , 17:50 На выездах из Одессы и области установили блокпосты: фото
      Новини України 4939
      30 марта , 18:46 Полиция установила блокпосты в элитный поселок Козин: видео
      Новини України 2370
      30 марта , 20:46 Отправляемся на Банковую: в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака
      Новини України 3457
      30 марта , 22:28 От коронавируса в Украине умерли уже 13 человек
      Лікування 11965
      30 марта , 21:20 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в Украине усилили ограничения
      Новини України 2484
      30 марта , 18:15 Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
      Food and Drinks 13162
      30 марта , 18:59 Поддерживают ли украинцы отмену моратория на продажу земли: соцопрос
      Новини України 2244
      30 марта , 23:18 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболела учительница
      Лікування 24729
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      30 марта , 22:30 Экономический и политический кризис: какие последствия будет иметь раскол в Раде
      Антон Голобородько
      30 марта , 22:00 Как перестать бояться будущего после коронавируса
      Іван Примаченко
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук