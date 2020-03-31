Зеленский ночью приедет в Раду на финальное голосование о рынке земли, – СМИ

Верховная Рада завершает голосование по правкам к закону о рынке земли и готовится к финальному голосованию за закон в целом. На это событие в Верховную Раду, несмотря на позднее время, планирует прибыть Президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что в ближайшие минуты в Раде ожидают прибытия президента Зеленского, сообщили в УНИАН.

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Зеленский якобы намерен присутствовать на финальном голосовании по законопроекту об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения.

По состоянию на полночь в ночь на 31 марта народные депутаты все еще рассматривают поправки к этому документу. Таких поправок подано 4018 (большинство из них подали депутаты от ОПЗЖ, таким образом сознательно саботируя принятие закона). Первый вице-спикер Стефанчук сказал в сессионном зале, что рассмотреть осталось еще лишь несколько.

О том, что голосование за законопроект об обороте земли может состояться после полуночи, чуть раньше заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Мы работаем уже 7 часов. Хотелось бы сказать, что то, чего ожидала Украина – отмена моратория, – это вскоре произойдет. Возможно, сегодня, возможно, в следующие сутки, то есть после полуночи,

– заявил Корниенко

Напомним, 30 марта с 16:30 парламент рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли во втором чтении. В первом чтении Рада одобрила его 13 ноября 2019 года, а начала рассматривать во втором еще 6 февраля.

Большинство украинцев рынок земли сельскохозяйственного назначения не поддерживают / Инфографика 24 канала