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      Зеленський вночі приїхав у Раду на фінальне голосування про ринок землі

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      Зеленський приїде вночі до ВРУ / Офіс Президента

      Верховна Рада завершує голосування щодо правок до закону про ринок землі та готується до фінального голосування за закон в цілому. На цю подію до Верховної Ради, попри пізній час, прибув Президент України Володимир Зеленський.

      У Раді очікували на прибуття президента Зеленського на фінальне голосування щодо ринку землі. Кілька хвилин після півночі президент дійсно приїхав до ВРУ та прийшов до сесійної зали.

      До теми Чому розгляд закону про ринок землі затягнувся: версія "Слуги народу"

      Станом на північ у ніч на 31 березня народні депутати все ще розглядали поправки до законопроєкту про обіг землі сільськогосподарського призначення. Таких поправок подано 4018 (більшість з них подати депутати від ОПЗЖ, у такий спосіб свідомо саботуючи ухвалення закону).

      Перший віцеспікер Стефанчук сказав у сесійній залі, що розглянути залишилося ще лише кілька.

      Про те, що голосування за законопроєкт про обіг землі може відбутись після опівночі, трохи раніше заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

      Ми працюємо вже 7 годин. Хотілось би сказати, що те, на що очікувала Україна – скасування мораторію, – це незабаром відбудеться. Можливо сьогодні, можливо в наступну добу, тобто після опівночі,
      – заявив Корнієнко

      Нагадаємо, 30 березня з 16:30 парламент розглядає поправки до законопроєкту про ринок землі у другому читанні. У першому читанні Рада схвалила його 13 листопада 2019 року, а почала розглядати у другому ще 6 лютого.

      Земля
      Більшість українців ринок землі сільськогосподарського призначення не підтримують / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Ринок землі Новини України Олександр Корнієнко Руслан Стефанчук Президент України Законодавство Володимир Зеленський
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