Зеленский о Кличко: Почему я его не уволил – просто еще не уволил

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что он сейчас размышляет над увольнением Владимира Кличко с должности главы КГГА. По его убеждению, должности мэра Киева и главы КГГА должны быть разделены.

Как рассказал Зеленский во время пресс-марафона, они общались с Кличко по этому вопросу, и киевский городской глава выступает против такого разделения.

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Не вижу конфликта в этом вопросе. Он имеет одно мнение, а я – другое. Мы увидели, как это происходит в других столицах мира. Думаю, что надо разделить. Также я и не против нового закона о столице,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что обязательно поговорит с Кличко перед тем, как принимать решение о его увольнении.

4 сентября, Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА и направил соответствующий документ в Офис Президента. Но Зеленский не согласовал этот документ до сих пор.

Почему власть хочет уволить Кличко с должности главы КГГА? Должности председателя КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. В частности, так было до 2010 года, когда столицей руководил одиозный и непредсказуемый Леонид Черновецкий. После четырех лет его правления власть задумалась, как ограничить, по крайней мере частично, этого человека в полномочиях. Поэтому решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.



Правда, во времена правления президента-беглеца Виктора Янукович мэра Киева и главу КГГА назначали отдельно. Однако после Евромайдана и победы на местных выборах Виталия Кличко, именно его новоизбранный президент Петр Порошенко назначил мэром и главой городской администрации.