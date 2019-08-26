Зеленский об "отставке" Богдана: Это был наш внутренний флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что вся его команда готова уйти в отставку, если не справится с поставленной задачей. По его словам, все они заранее написали заявления об увольнении, и назвал это гарант "внутренним флэшмобом".

Как отметил украинский президент во время общения с журналистами, в общем каждый человек не должен держаться за свое крисло.

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Вообще-то это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды готов в любой момент, если он не справится с каким-то заданием, уйти в отставку и его никто не будет уговаривать это сделать, поэтому заранее он пишет соответствующее заявление. Поэтому, думаю, что в этом нет ничего страшного,

– подчеркнул Зеленский.

Комментарий Зеленского об "отставке" Богдана: смотрите видео

Что известно о так называемой "отставке" Богдана

В начале июня ряд украинских СМИ, в том числе 24 канал, заявили, что якобы председатель Офиса Президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию. В качестве доказательства они обнародовали фрагмент этого документа. Некоторые ресурсы убеждали, что увольнение Богдана – условие американской стороны для встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. А объясняли это тем, что в США продолжается расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.

Также издания писали, что после своего увольнения Богдан должен возглавить Высший совет правосудия. По мнению же нардепа и бывшего журналиста Сергея Лещенко, после Богдана Офис Президента должен возглавить нынешний исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов.

Информацию об увольнении Богдана длительное время ни президент, ни его офис не опровергали и не подтверждали. Однако чуть позже Заместитель руководителя ОПГ Руслан Рябошапка назвал такие сообщения "глупостью". А действующий представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что ничего не слышал об отставке Богдана. Зато лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" и, вероятно, будущий спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что это похоже на шутку.

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Кроме того, впоследствии президент Зеленский все же подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, и добавил, что такие документы написали все члены его команды. По его словам, заявление Богдана он не подписывал, но может это сделать в любой момент. Также это подтвердил и сам Андрей Богдан, правда, отметил, что не знает, как его заявление оказалось в интернете.

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