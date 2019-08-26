Зеленський про "відставку" Богдана: Це був наш внутрішній флешмоб

Президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що уся його команда є готовою піти у відставку, якщо не впорається з поставленим завданням. За його словами, усі вони заздалегідь написали заяви про звільнення, і назвав це гарант "внутрішнім флешмобом".

Як зауважив український президент під час спілкування з журналістами, загалом кожна людина не повинна триматися за своє крісло.

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Взагалі-то це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди є готовим у будь-який момент, якщо він не впорається з якимось завданням, піти у відставку та його ніхто не буде вмовляти це зробити, тому заздалегідь він пише відповідну заяву. Відтак, думаю, що у цьому немає нічого страшного,

– підкреслив Зеленський.

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Що відомо про так звану "відставку" Богдана

На початку червня низка українських ЗМІ, зокрема 24 канал, заявили, що начебто голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Як доказ вони оприлюднили фрагмент цього документу. Деякі ресурси переконували, що звільнення Богдана – умова американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. А пояснювали це тим, що у США триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Також видання писали, що після свого звільнення Богдан мав би очолити Вищу раду правосуддя. На думку ж нардепа та колишнього журналіста Сергія Лещенка, після Богдана Офіс Президента мав би очолити нинішній виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

Інформацію про звільнення Богдана тривалий час ані президент, ані його офіс не спростовували та не підтверджували. Проте трохи згодом Заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка назвав такі повідомлення "дурницею". А чинний представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що нічого не чув про відставку Богдана. Натомість лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" та, імовірно, майбутній спікер ВР Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.

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Крім того, згодом президент Зеленський все ж підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, та додав, що такі документи написали всі члени його команди. За його словами, заяву Богдана він не підписував, але може це зробити в будь-який момент. Також це підтвердив і сам Андрій Богдан, щоправда зазначив, що не знає, як його заява опинилася в інтернеті.