Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався

Поки ще голова Офісу Президента Андрій Богдан, за даними джерел 24 каналу, нібито написав заяву про відставку за власним бажанням. Очолив він президентську адміністрацію у день інавгурації шостого президента Володимира Зеленського – 21 травня. Відтак, очолював Богдан відомство трохи більше ніж 2 місяці. Чим держслужбовець гучним відзначився за цей час – читайте у матеріалі 24 каналу.

Адвокат Коломойського

Ще до того, як очолити Адмінстрацію Президента, про Богдана дізналася вся Україна. Він пройшов фактично всю передвиборчу кампанію з чинним президентом Володимиром Зеленським – його, зокрема, називали "неформальним керівником" штабу. Крім того, Богдан тривалий час захищав інтереси олігарха Ігора Коломойського. Відтак, журналісти та фахівці почали припускати, що чинний голова Офісу Президента є "куратором" інтересів бізнесмена та "наглядає" за Зеленським від його імені.

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Вперше журналісти-розслідувачі з програми "Наші гроші" помітили Богдана у тіньовому штабі Зеленського, а вже 31 березня під час та після першого туру президентських виборів його побачили у бізнес-центрі "Парковий", де розміщувався штаб кандидата Зеленського. До слова, був Богдан з бейджем телеканалу "1+1", що належить Коломойському.

За даними розслідувачів, у 2014 році Андрій Богдан мав посаду радника тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Коломойського. Також він ледь не щотижня літав, імовірно, на зустрічі з Коломойським – до Женеви та Тель-Авіва. Під час одного з таких візитів до Ізраїлю, у грудні 2018 року, з ним до Коломойського прибув і Зеленський з командою "Кварталу 95". Вони пробули там чотири дні, а після повернення до України стартувала кампанія Зеленського як кандидата в президенти.

Те, що Богдан працює з Коломойським, згодом підтвердили, як перший, так і другий. Олігарх, зі свого боку, визнавав, що Богдан хоч і є його адвокатом, але працює й з іншими клієнтами. Вже після того, як очолив АП, Богдан заявив, що призупиняє адвокатську діяльність.

Люстрація Богдана

Після того, як Богдан очолив АП, спалахнув новий скандал. Річ у тім, що він працював на високих посадах у урядах Януковича та Азарова, відтак, згідно із законом про люстрацію, мав підпасти під заборону займати державні посади. Щоправда, під час ухвалення цього закону посади голови Адміністрації Президента та його заступників було виведено з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП хоча й викликало певне невдоволення, проте було цілком законним.

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Сам Богдан зазначав, що потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо. Він стверджував, що "закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила 2 мільярди гривень у рік", і автором цієї схеми при Міністерстві юстиції, за його словами, був один з авторів закону про люстрацію.

Натомість у Міністерстві юстиції тоді підкреслювали, що посада голови Адміністрації Президента є такою, щодо якої здійснюють заходи з очищення влади (люстрацію).

Статус цієї посади за Законом "Про державну службу" не має значення, адже профільний закон про очищення влади чітко називає цю посаду та не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження,

– пояснював заступник голови відомства Сергій Петухов.

У 2016 році Міністертсво юстиції зробило звіт про роботу та реєстри людей на посадах у різних органах, до яких застосовують люстрацію. У цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже було застосовано такі заборони. А все через те, що туди включають лише тих осіб, яких звільнили з посади, відповідно до закону про очищення влади.

Через те, що Богдан не мав права очолювати президентську адміністрацію, на сайті гаранта з’явилося безліч петицій з вимогою його звільнити. Щонайменше два з таких документів набрали необхідну кількість підписів. Однак, як Богдан, так і Зеленський давали зрозуміти, що ніхто нікого найближчим часом звільняти не буде.

Референдум щодо перемовин з Росією

Згодом резонансу набула вже одна з його заяв. Стосувалася вона винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією, яке нібито ініціює команда президента Зеленського. За словами Богдана, гарант неодноразово декларував це у своїх виступах.

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Щодо ймовірної "червоної лінії", яку Зеленський не перетинатиме, проводячи переговори з Росією, Богдан зауважував, що є дуже хороше правило у дипломатів – не фіксувати "червоні лінії", коли йдеш на переговори, і ця практика є "напрацьованою досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг".

Заяви про перемовини з країною-аресором неабияк обурили суспільство. Такі слова нещадно розкритикували, зокрема, п’ятий український президент Петро Порошенко та лідер партії "Голос" і музикант Святослав Вакарчук. Крім того, під президентською адміністрацією зібралися протести, учасниками яких були й родичі та дружини загиблих у війні на Донбасі.

11 серпня 2014 року в селі Степанівка Донецької області з російських установок "Град" 17 та 18 бригади сухопутних військ РФ з територію Росії вбили мого чоловіка. Я не розумію, як можна домовлятися з вбивцями. І загалом, як можна допустити думку про те, що з вбивцями та агресором можна про щось говорити. Росію на міжнародному рівні визнали агресором, але чомусь в Україні про це забули. І ми маємо референдумом визначити, чи будемо ми з ними спілкуватися та досягати мирні домовленості. З ким, з вбивцями?

– наголошувала Юлія Кирилова, ветеранка 25-го батальйону "Київська Русь" та вдова загиблого бійця 30-ї бригади.

Після однієї з таких акцій президент Зеленський зустрівся з активістами. За підсумками перемовин, гарант заявив, що під референдумом він не мав на увазі законодавчу ініціативу, а говорив про опитування, завдяки якому хоче з’ясувати думку населення. Водночас до схвалення жодних законів результати такого референдуму не зобов’язуватимуть.

Російська мова на Донбасі

Невдовзі Богдан відзначився ще однією гучною заявою – цього разу вже про проведення референдуму щодо російської мови на Донбасі. Так, голова Офісу президента виступив з ініціативою, аби мова окупанта мала там статус регіональної "за умови, що після цього вони – територія України".

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"Щодо питання про мову. Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання – "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою", – підкреслював Богдан.

Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зауважив, що слова Богдана про російську мову на Донбасі – це його особиста думка, оскільки вона жодним чином не збігається ані з позицією президентської партії "Слуга народу", ані з позицією президента.

Крім того, Зеленський з командою наголосили, що в Україні є та буде лише одна мова – українська, але після припинення війни "потрібно дати людям в Донецьку говорити тією мовою, якою вони хочуть, і тут проблеми немає бути".

Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете... Я президент, я з вами говорю, як хочу, правильно? Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми,

– висловлював таку думку український лідер.

Конфлікт Зеленського та Кличка

І знову Богдан опинився у центрі скандалу, а під його гарячу руку потрапив мер Києва Віталій Кличко. Як пояснював Богдан, відповідно до закону, Кличко не має права сьогодні очолювати Київську міську державну адміністрацію та має скласти повноваження перед президентом Зеленським. Останній може звільнити очільника КМДА лише за поданням Кабміну. Але оскільки такого подання ще досі не було, Богдан вирішив уряду знову нагадати про звільнення столичного міського голови.

Варто прочитати! Кличка можуть звільнити з посади глави КМДА: як змінився Київ за 5 років його правління Кличко, зі свого боку, такі закиди назвав "повною нісенітницею та некомпетентністю". Також він заявив, що спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею, а також є наступом на місцеве самоврядування. Водночас він зауважив, що не збирається здаватися та боротиметься за посаду мера Києва, навіть якщо Кабмін підтримає його відставку з посади голови КМДА.

Що відомо про ситуацію за посадами голови КМДА та міського голови Києва? Вони майже завжди були суміщеними. Однак, у 2010 році тодішня влада задумалася, як обмежити, принаймні частково тодішнього міського голову столиці Леоніда Черновецького, оскільки той здійснював одіозні та непередбачувані кроки. Відтак, вирішили "розділити" посади міського голови та голови КМДА між двома особами.



Вже у часи правління президента-втікача Віктора Янукович мера Києва та голів КМДА призначали окремо. Проте після Євромайдану та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка саме його новообраний президент Петро Порошенко призначив головою й міської адміністрації.

Зеленський і Богдан – разом навіки

Голова Офісу Президента та очільник держави ледь не на всі заходи ходять разом. Крім того, їх неодноразово помічали й у позаробочий часом. Супроводжує Богдан Зеленського й під час численних робочих поїздок гаранта та нарад.

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Андрій Богдан і Володимир Зеленський один без одного на люди не виходять

У мережі через це почали жартувати, що між ними існує реальна любов, а дехто навіть назвав Богдана справжньою першою леді.



У мережі жартують через близькі взаємини Богдана та Зеленського

З біографією Андрій Богдана Ви можете ознайомитися за цим посиланням.