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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського заявили, що слова Богдана про російську мову – його особиста думка

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      Це його особисте, – Стефанчук про слова Богдана щодо мови
      Це його особисте, – Стефанчук про слова Богдана щодо мови / "Радіо Свобода"

      Вислів Андрія Богдана щодо надання на Донбасі статусу регіональної російській мові – це особиста думка керівника Офісу Президента, але аж ніяк не партії або президента.

      Про це заявив представник президента у Верховній Раді та номер 2 у виборчому списку "Слуги народу" Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 1 липня.

      Читайте також: Росія вдруге ініціювала засідання Радбезу ООН через закон про українську мову

      Очільник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю РБК запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Проте він наголосив, що державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.

      Тож у "Слузі народу" вирішили пояснити ситуацію, і зробив це другий номер списку кандидатів до ВР Руслан Стефанчук.

      Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана. Адже вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська,
      – наголосив Стефанчук.

      Мовне питання
      Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Андрій Богдан Руслан Стефанчук Слуга народу Володимир Зеленський Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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