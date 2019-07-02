У Зеленського заявили, що слова Богдана про російську мову – його особиста думка

Вислів Андрія Богдана щодо надання на Донбасі статусу регіональної російській мові – це особиста думка керівника Офісу Президента, але аж ніяк не партії або президента.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді та номер 2 у виборчому списку "Слуги народу" Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 1 липня.

Читайте також: Росія вдруге ініціювала засідання Радбезу ООН через закон про українську мову

Очільник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю РБК запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Проте він наголосив, що державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.

Тож у "Слузі народу" вирішили пояснити ситуацію, і зробив це другий номер списку кандидатів до ВР Руслан Стефанчук.

Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана. Адже вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська,

– наголосив Стефанчук.



Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу