Зеленский уволил Богдана: чем запомнился бывший глава Офиса Президента

11 февраля Владимир Зеленский уволил председателя Офиса Президента Андрея Богдана. Теперь эту должность занимает Андрей Ермак. Богдан возглавил президентскую администрацию в день инаугурации шестого президента Владимира Зеленского – 21 мая. А проработал он здесь почти 9 месяцев. Чем громким отличился госслужащий за это время – читайте в материале 24 канала.

Адвокат Коломойского

Еще до того, как возглавить Админстрацию Президента, о Богдане узнала вся Украина. Он прошел практически всю предвыборную кампанию с действующим президентом Владимиром Зеленским – его, в частности, называли "неформальным руководителем" штаба. Кроме того, Богдан длительное время защищал интересы олигарха Игоря Коломойского. Соотвественно, журналисты и специалисты начали предполагать, что действующий глава Офиса Президента является "куратором" интересов бизнесмена и "присматривает" за Зеленским от его имени.

Обратите внимание! За штабом Зеленского "присматривает" адвокат Игоря Коломойского: доказательства

Впервые журналисты-расследователи из программы "Наши деньги" заметили Богдана в теневом штабе Зеленского, а уже 31 марта во время и после первого тура президентских выборов его увидели в бизнес-центре "Парковый", где размещалась штаба кандидата Зеленского. К слову, был Богдан с бейджем телеканала "1+1", принадлежащего Коломойскому.

По данным расследователей, в 2014 году Андрей Богдан занимал должность советника тогдашнего главы Днепропетровской ОГА Коломойского. Также он едва ли не каждую неделю летал, вероятно, на встречи с Коломойским – в Женеву и Тель-Авив. Во время одного из таких визитов в Израиль, в декабре 2018 года, с ним к Коломойскому прибыл и Зеленский с командой "Квартала 95". Они пробыли там четыре дня, а по возвращении в Украину стартовала кампания Зеленского в качестве кандидата в президенты.

То, что Богдан работает с Коломойским, впоследствии подтвердили, как первый, так и второй. Олигарх, со своей стороны, признавал, что Богдан хотя и является его адвокатом, но работает и с другими клиентами. Уже после того, как возглавил АП, Богдан заявил, что приостанавливает адвокатскую деятельность.

Люстрация Богдана

После того, как Богдан возглавил АП вспыхнул новый скандал. Дело в том, что он работал на высоких должностях в правительствах Януковича и Азарова, следовательно, по закону о люстрации, должен попасть под запрет занимать государственные должности. Правда, во время принятия этого закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП хотя и вызвало определенное недовольство, однако было вполне законным.

Интересно! Кем работал Андрей Богдан во времена Януковича: закон о люстрации

Сам Богдан отмечал, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Он утверждал, что "закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 миллиарда гривен в год", и автором этой схемы при Министерстве юстиции, по его словам, был один из авторов закона о люстрации.

В тоже в Министерстве юстиции тогда подчеркивали, что должность главы Администрации Президента попадает под мероприятия по очистке власти (люстрацию).

Статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения,

– объяснял заместитель главы ведомства Сергей Петухов.

В 2016 году Министертсва юстиции сделало отчет о работе и реестры людей на должностях в различных органах, по отношению к которым применяют люстрацию. В этом отчете Андрей Богдан есть. Однако его нет в люстрационном реестре лиц, к которым уже были применены такие запреты. А все потому, что туда включают только тех лиц, которых уволили с должности в соответствии с законом об очищении власти.

Так как Богдан не имел права возглавлять президентскую администрацию,то на сайте гаранта появилось множество петиций с требованием его уволить. По меньшей мере два из следующих документов набрали необходимое количество подписей. Однако, как Богдан, так и Зеленский давали понять, что никто никого в ближайшее время увольнять не будет.

Референдум о переговорах с Россией

Впоследствии резонанс получило уже одно из его заявлений. Касалось оно вынесения на всенародный референдум относительно мирных договоренностей с Россией, которые якобы инициирует команда президента Зеленского. По словам Богдана, гарант неоднократно декларировал это в своих выступлениях.

К теме! Почему референдум о мирных соглашениях с Россией – это плохая идея

О вероятной "красной линии", которую Зеленский не будет пересекать, проводя переговоры с Россией, Богдан заметил, что очень хорошее правило существует у дипломатов – не фиксировать "красные линии", когда идешь на переговоры, и эта практика "наработанная опытом веков, а не сиюмитутным желанием повысить рейтинг".

Заявления о переговорах со страной-аресором очень возмутили общество. Такие слова беспощадно раскритиковали, в частности, пятый украинский президент Петр Порошенко и лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук. Кроме того, возле президентской администрации собрались протесты, участниками которых были и родственники и жены погибших в войне на Донбассе.

11 августа 2014 года в селе Степановка Донецкой области из российских установок "Град" 17 и 18 бригады сухопутных войск РФ с территории России убили моего мужа. Я не понимаю, как можно договариваться с убийцами. И вообще, как можно допустить мысль о том, что с убийцами и агрессором можно о чем-то говорить. Россию на международном уровне признали агрессором, но почему-то в Украине об этом забыли. И мы должны с помощью референдума определить, будем ли мы с ними общаться и достигать мирных договоренностей. С кем, с убийцами?

– отмечала Юлия Кириллова, ветеран 25-го батальона "Киевская Русь" и вдова погибшего бойца 30-й бригады.

После одной из таких акций президент Зеленский встретился с активистами. По итогам переговоров гарант заявил, что под референдумом он не имел в виду законодательную инициативу, а говорил об опросе, благодаря которому хочет выяснить мнение населения. В то же время к принятию каких-то законов результаты такого референдума не будут обязывать.

Русский язык на Донбассе

Вскоре Богдан отличился еще одним громким заявлением – на этот раз о проведении референдума о русском языке на Донбассе. Так, глава Офиса Президента выступил с инициативой, чтобы язык оккупанта получил статус регионального "при условии, что после этого они – территория Украины".

Важно! Заявление Богдана о русском языке на Донбассе: шаг к миру или "поддавки" России?

"Кастельно вопроса о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос –"да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", – подчеркивал Богдан.

Впоследствии представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заметил, что слова Богдана о русском языке на Донбассе – это его личное мнение, поскольку оно никоим образом не совпадает ни с позицией президентской партии "Слуга народа", ни с позицией президента.

Кроме того, Зеленский с командой отметили, что в Украине есть и будет только один язык – украинский, но после прекращения войны "нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят, и здесь проблемы не должно быть".

Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите ... Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если у дончан будет особая просьба, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке, я не вижу никакой проблемы,

– высказывал такое мнение президент.

Конфликт с Кличко

И снова Богдан оказался в центре скандала, а под его горячую руку попал мэр Киева Виталий Кличко. Как объяснял Богдан, согласно закону, Кличко не имеет права сегодня возглавлять Киевскую городскую государственную администрацию и должен сложить полномочия перед президентом Зеленским. Последний может уволить руководителя КГГА только по представлению Кабмина. Но поскольку такого представления до сих пор не было, Богдан решил правительству вновь напомнить об увольнении столичного городского головы.

Стоит прочесть! Кличко могут уволить с должности главы КГГА: как изменился Киев за 5 лет его правления Кличко, со своей стороны, такие упреки назвал "полной чушью и некомпетентностью". Также он заявил, что попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются намерением лишить общество права влиять на процессы управления столицей, а также наступлением на местное самоуправление. В то же время он отметил, что не собирается сдаваться и будет бороться за пост мэра Киева, даже если Кабмин поддержит его отставку с должности главы КГГА. Впоследствии Кличко подал против Богдана минимум два иска в суд. По мнению мэра Киева, уже экс-руководитель ОП превысил свои служебные полномочия и совершил преступление, когда подал вышеупомянутое письмо в Кабмин. В то же время он отмечал, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

Что известно о ситуации касательно должностей председателя КГГА и городского головы Киева? Они почти всегда были совмещены. Однако, в 2010 году тогдашняя власть задумалась, как ограничить, по крайней мере, частично тогдашнего мэра столицы Леонида Черновецкого, поскольку тот осуществлял одиозные и непредсказуемые шаги. Поэтому, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.



Уже во времена правления президента-беглеца Виктора Януковича мэра Киева и глав КГГА назначали отдельно. Однако после Евромайдана и победы на местных выборах Виталия Кличко именно его новоизбранный президент Петр Порошенко назначил председателем и городской администрации.

Конфликты с журналистами

Взаимоотношения между Богданом и журналистами были напряженными с самого начала. В частности, он заявлял, что действующей власти для общения с обществом посредники и журналисты не нужны.

Журналисты (знаете, такие "классические журналисты") привыкли именно себя осознавать как общество. Но – как доказала наша избирательная кампания – мы общаемся с обществом без посредников. Без журналистов,

– отмечал тогдашний глава ОПУ.

Добавил масла в огонь его иск в суд против журналистов-расследователей программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины". Сам Богдан убеждал, перед тем, как подать в суд, он дважды пытался урегулировать спор мирным путем.

Через какое расследование Андрей Богдан подал иск? В марте 2019 года в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком.



К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, запрещающую ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очистке власти", который мог признать неконституционным.

Кстати говоря! Богдан журналисту 24 канала: вы украинский понимаете?

Скандальная поездка в Сен-Тропе

Журналисты заметили, что на одном торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости не было такого яркого персонажа, как Андрей Богдан. К слову, тогдашний глава ОПУ был единственным представителем власти, кто проигнорировал такой важный для Украины праздник.

Впоследствии журналисты выяснили, что в этот день Богдан прохлаждался на свадьбе друга ("смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко) в французском Сен-Тропе, а 24 августа собственно отдыхал на частной яхте.

Когда разгорелся скандал, Богдан начал язвительно шутить, отмечая, что он в свободное от работы время имеет право быть там, где хочет. В частности, всех недоброжелателей он назвал "порохоботиками" и порекомендовал им "узбагоиться".

Кроме того, Богдан разместил в фейсбуке фото, на котором его якобы арестовывает французский жандарм.

А еще в Сен-Тропе ездил Аваков (Министр внутренних дел – 24 канал), изучал оперативную обстановку. И Баканов (Глава Службы безопасности Украины – 24 канал) тоже,

– подписал он фотографию.

Президент Владимир Зеленский, комментируя поездку Богдана, подчеркнул, что он "как один из реальных, мощных людей во власти и второй человек после него, не имел права на День Независимости своей страны в Сен-Тропе гулять". Также гарант назвал Богдана неправым.

В то же время Зеленский отметил, что Богдан взял на это официальный отпуск, они договорились и президент подписал соответствующие бумаги.

Советуем ознакомиться! Что Богдан делал на помпезной свадьбе в Cен-Тропе: расследование журналистов

Драка с Бакановым

В начале ноября СМИ сообщили, что в Офисе Президента подрались председатель СБУ Иван Баканов и председатель ОПУ Богдан. И Баканов якобы выбил Богдану зуб и последний с тех пор вроде бы не выходил на работу.

Причина конфликта – назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Богдан хотел – Нескромного (действующего заместителя председателя СБУ). Баканов – Вовка,

– написал на своей фейсбук-странице журналист Станислав Речинский.

Он добавил, что Зеленский подписал подание Баканова на увольнение 2 заместителей председателя СБУ – Владислава Бухарева и Дмитрия Нескромного. Но заместитель председателя СБУ Дублик это не подписал.

Впоследствии как в Офисе Президента, так и сам Баканов опровергли эту информацию. По словам последнего, они имели исключительно рабочие отношения.

"Первой мне информацию об этом сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб!" – сказал Баканов.

Зато Богдан в присущем ему стиле опубликовал шутку про Баканова – под фотографией своего разбитого лица он написал: "Не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!"

Смотрите также: Богдан спел на брифинге Зеленского в Париже: смешное видео

Взятка

В конце июля на пресс-конференции Богдан рассказал, что Кличко якобы признался ему, что не контролирует Киевсовет. Мол, там есть 2-3 человека, которые контролируют группы депутатов.

Ко мне подходил адвокат одного из таких "смотрящих" и сообщил, что работа с местным бюджетом Киева позволяет им получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам,

– добавил Андрей Богдан.

Зато мэр Киева Виталий Кличко обратился к НАБУ из-за заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Он отметил, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

Впоследствии НАБУ все же открыло уголовное производство по факту возможного предложения в 20 миллионов долларов в качестве взятки председателю Офиса Президента Андрей Богдану для того, чтобы он "не трогал" главу КГГА Виталия Кличко.

Зеленский и Богдан – вместе навсегда

Председатель Офиса Президента и глава государства чуть ли не на все мероприятия ходят вместе. Кроме того, их неоднократно замечали и в нерабочее время. Сопровождает Богдан Зеленского и во время многочисленных рабочих поездок гаранта и совещаний.

Кстати, Богдан и Зеленский в красных плавках искупались в море фото, видео

Андрей Богдан и Владимир Зеленский друг без друга на люди не выходят

В связи с этим в сети начали шутить, что между ними существует реальная любовь, а некоторые даже назвали Богдана настоящей первой леди.



В сети шутят о близких отношениях Богдана и Зеленского

С биографией Андрей Богдана Вы можете ознакомиться по этой ссылке.