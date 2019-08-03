03:44
3 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Особистий художник Путіна. Новий символ РФ
      Вєсті Кремля
      22:05, 2 серпня
      Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка
      Вєсті.UA
      19:40, 2 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Хто стоїть за витоком щодо заяви Богдана про відставку

      94
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty Images

      За витоком про відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента може стояти його заступник Кирило Тимошенко. Щоправда, останній усі закиди у свій бік спростовує.

      Про те, що Тимошенко розіслав журналістам фото заяви Богдана про відставку, повідомляють "Дзеркало тижня" та ТСН з посиланням на власні джерела. Водночас заступник голови Офісу Президента, розсилаючи фото-інтригу, нібито жодних пояснень і уточнень не надав.

      Зчверніть увагу! Відставка Богдана: що відбувається

      Сам Тимошенко переконує, що не надавав ЗМІ жодної інформації. Також він зауважив, що не знає, хто міг розповсюдити інформацію про нібито відставку Андрія Богдана, пише "Детектор медіа".

      За словами головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої інформацію про нібито відставку Андрія Богдана всім виданням надав один співрозмовник, який працює в Офісі Президента.

      Раніше Андрій Богдан припускав, що за появою його заяви про відставку в мережі могли стояти журналісти-розслідувачі, СБУ та навіть це могла бути провокація спецслужб. 

      Крім того, президент Зеленський розповів, що всі члени його команди домовилися, що з самого початку напишуть заяви про звільнення. До слова, практика писати у день прийому на роботу заяву на звільнення без дати існувала в компанії "95 квартал", якою раніше керував чинний гарант.

      Що відомо про "звільнення" Богдана?

      Напередодні низка українських ЗМІ, зокрема 24 канал, розповсюдила інформацію, що начебто голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Деякі ресурси також переконували, що після свого звільнення Богдан мав би очолити Вищу раду правосуддя. Крім того, були повідомлення, що звільнення Богдана – умова американської сторони для зустрічі Зеленського з господарем Білого дому Дональдом Трампом. Як аргумент вони висували факт, що у США триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

      Щоправда, оточення українського гаранта усе це спростовує. Зокрема, заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка назвав такі повідмлення "дурницею". Натомість представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що нічого не чув про відставку Богдана, а лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.

      як розгорталися останні події навколо відставки андрій богдана:

      blog_ava
      Путин готовится к Майдану в Москве
      2 серпня
      2352
      Теги: Президент України Офіс Президента Андрій Богдан Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
      2 серпня , 22:08 Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
      1295
      Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша
      2 серпня , 22:00 Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 557
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      3238
      Аритмия: почему сердце бьется неправильно, когда это опасно и что с этим делать
      2 серпня , 21:42 Аритмия: почему сердце бьется неправильно, когда это опасно и что с этим делать
      Все про здоров'я 79327
      Путин готовится к Майдану в Москве
      2 серпня , 21:30 Путин готовится к Майдану в Москве
      Іван Яковина 2351
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук