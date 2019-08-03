Хто стоїть за витоком щодо заяви Богдана про відставку

За витоком про відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента може стояти його заступник Кирило Тимошенко. Щоправда, останній усі закиди у свій бік спростовує.

Про те, що Тимошенко розіслав журналістам фото заяви Богдана про відставку, повідомляють "Дзеркало тижня" та ТСН з посиланням на власні джерела. Водночас заступник голови Офісу Президента, розсилаючи фото-інтригу, нібито жодних пояснень і уточнень не надав.

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Сам Тимошенко переконує, що не надавав ЗМІ жодної інформації. Також він зауважив, що не знає, хто міг розповсюдити інформацію про нібито відставку Андрія Богдана, пише "Детектор медіа".

За словами головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої інформацію про нібито відставку Андрія Богдана всім виданням надав один співрозмовник, який працює в Офісі Президента.

Раніше Андрій Богдан припускав, що за появою його заяви про відставку в мережі могли стояти журналісти-розслідувачі, СБУ та навіть це могла бути провокація спецслужб.

Крім того, президент Зеленський розповів, що всі члени його команди домовилися, що з самого початку напишуть заяви про звільнення. До слова, практика писати у день прийому на роботу заяву на звільнення без дати існувала в компанії "95 квартал", якою раніше керував чинний гарант.

Що відомо про "звільнення" Богдана?

Напередодні низка українських ЗМІ, зокрема 24 канал, розповсюдила інформацію, що начебто голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Деякі ресурси також переконували, що після свого звільнення Богдан мав би очолити Вищу раду правосуддя. Крім того, були повідомлення, що звільнення Богдана – умова американської сторони для зустрічі Зеленського з господарем Білого дому Дональдом Трампом. Як аргумент вони висували факт, що у США триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.



Щоправда, оточення українського гаранта усе це спростовує. Зокрема, заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка назвав такі повідмлення "дурницею". Натомість представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що нічого не чув про відставку Богдана, а лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.