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      "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.

      Документ злили в ЗМІ напередодні ввечері. Відтоді журналісти гадали, що це було: фейк, жарт чи може якась хитромудра комбінація, щоб призначити потому Богдана чи то прем'єром, чи то генеральним прокурором...

      Варіанти: Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його ймовірну відставку

      Офіційні пояснення з'явилися лише сьогодні пообідді – під час відвідин Івано-Франківська президента прямо запитали про це. Й Зеленський пояснив, що начебто вся його команда наперед написала такі заяви на звільнення, адже ніхто з них "не тримається за владу". Пояснення "так собі", чесно кажучи, адже запитань від таких пояснень лише більшає.

      По-перше, користі від наперед написаної заяви мало, адже її можна оскаржити через суд, оскільки фактично вона написана під примусом від роботодавця. Тим більше, коли цей роботодавець, у нашому випадку президент Зеленський, сам підтверджує, що від своїх підлеглих заздалегідь вимагав таких заяв. То ж якщо завтра, до прикладу Богдан та Зеленський розсваряться, президент не зможе за цією заявою його звільнити – хай навіть вона написана рукою Богдана.

      По-друге, а навіщо взагалі було зливати у ЗМІ цю світлину? У чому був сенс такого вчинку? Якщо відкинути варіант, що це було зроблено "по приколу", то насправді не було жодних підстав це робити. А сьогоднішні пояснення президента також не дають відповіді на питання: навіщо? Для чого було оприлюднювати світлину із заявою Богдана на звільнення? Відповіді на це питання і натепер немає, можна лише гадати...

      Єдиним логічним поясненням оприлюднення заяви на звільнення Богдана є бажання команди Зеленського потролити всіх навколо – і журналістів, і суспільство.

      Але мені не хотілося б, аби саме такою була справжня причина цього витоку. Якщо ж з'ясується, що витік у ЗМІ заяви на звільнення – навмисний жарт, я змушений буду констатувати, що і в шостого президента стався повний провал у комунікації із суспільством. До чого цей провал комунікації привів його попередника – ми всі чудово пам'ятаємо: від виграшу вже у першому турі до жахливого антирейтингу наприкінці каденції. Не хотілося б, щоби Зеленський повторив долю Порошенка…

      Версія героя скандалу: Провокація спецслужб, – Богдан прокоментував появу своєї заяви про відставку в мережі

      blog_ava
      У Зеленського відреагували на інформацію про відставку Богдана
      сьогодні
      8777
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Публікації
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