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      Зеленский обратился к депутатам во время внеочередного заседания Рады: главное

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      Зеленский поблагодарил депутатов за работу во время карантина / rada.gov.ua

      Верховная Рада Украины 30 марта собралась сразу на 3 внеочередных заседания. Во время последнего в зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Он в первую очередь поблагодарил депутатов за то, что пришли в масках, и подчеркнул важность работы власти в момент карантина.

      Важно, что в такое трудное для всего мира время украинские депутаты собираются и работают, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

      Др слова Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция

      Очень важно, чтобы страна работала, несмотря на эту трагедию, этот вирус. Я благодарен всем депутатам, которые проголосовали за назначение министров финансов и здравоохранения Украины. Я вас тоже поздравляю,
      – отметил глава государства.

      Обращение Владимира Зеленского к депутатам: смотрите видео

      Он также подчеркнул, что в такое сложное для всего мира в целом и Украины в частности время важна поддержка экономики государства. В этом контексте для Украины является важным подписать меморандум с Международным валютным фондом.

      "Вы прекрасно знаете, что два главных условия – это рынок земли и банковский закон. Сейчас мы будем с вами обсуждать эти вопросы. Вы прекрасно знаете суммы, которые мы можем получить на поддержку экономики через меморандум", – сказал Владимир Зеленский.

      К слову Рада одобрила "антиколомойський" законопроект: что он предусматривает

      По его словам, сейчас важны не большие суммы, а именно поддержка украинской экономики. Кроме того, президент призвал парламент не делиться на власть и оппозицию в период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

      Я понимаю, что у каждого из вас могут быть разные вопросы к конкретным законопроектам, к отношениям с международными партнерами. У нас не может быть оппозиции в такой период, поэтому я вас очень прошу поддержать эти законопроекты,
      – призвал глава государства.

      Резюмируя, президент снял маску и сказал, что у него тоже есть много вопросов к этим законопроектам. Впрочем, как утверждает он, они сейчас очень важны для украинской экономики.

      О каких именно законопроектах идет речь?Первый законопроект касается совершенствования механизмов регулирования банковской сферы. В народе его назвали "антиколомойським". Сам законопроект предусматривает в первую очередь невозможность возвращения национализированных банков их прежним хозяевам.

      Второй – о рынке сельскохозяйственных земель. Ввести такой в ​​Украине пытались или хотя бы обещали уже целые поколения политиков. На этот раз парламент приблизился к цели максимально близко.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Транш МВФ МВФ Верховная Рада Владимир Зеленский Банки Президент Украины
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