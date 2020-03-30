Зеленский обратился к депутатам во время внеочередного заседания Рады: главное
Верховная Рада Украины 30 марта собралась сразу на 3 внеочередных заседания. Во время последнего в зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Он в первую очередь поблагодарил депутатов за то, что пришли в масках, и подчеркнул важность работы власти в момент карантина.
Важно, что в такое трудное для всего мира время украинские депутаты собираются и работают, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Др слова Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Очень важно, чтобы страна работала, несмотря на эту трагедию, этот вирус. Я благодарен всем депутатам, которые проголосовали за назначение министров финансов и здравоохранения Украины. Я вас тоже поздравляю,
– отметил глава государства.
Обращение Владимира Зеленского к депутатам: смотрите видео
Он также подчеркнул, что в такое сложное для всего мира в целом и Украины в частности время важна поддержка экономики государства. В этом контексте для Украины является важным подписать меморандум с Международным валютным фондом.
"Вы прекрасно знаете, что два главных условия – это рынок земли и банковский закон. Сейчас мы будем с вами обсуждать эти вопросы. Вы прекрасно знаете суммы, которые мы можем получить на поддержку экономики через меморандум", – сказал Владимир Зеленский.
К слову Рада одобрила "антиколомойський" законопроект: что он предусматривает
По его словам, сейчас важны не большие суммы, а именно поддержка украинской экономики. Кроме того, президент призвал парламент не делиться на власть и оппозицию в период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.
Я понимаю, что у каждого из вас могут быть разные вопросы к конкретным законопроектам, к отношениям с международными партнерами. У нас не может быть оппозиции в такой период, поэтому я вас очень прошу поддержать эти законопроекты,
– призвал глава государства.
Резюмируя, президент снял маску и сказал, что у него тоже есть много вопросов к этим законопроектам. Впрочем, как утверждает он, они сейчас очень важны для украинской экономики.
О каких именно законопроектах идет речь?Первый законопроект касается совершенствования механизмов регулирования банковской сферы. В народе его назвали "антиколомойським". Сам законопроект предусматривает в первую очередь невозможность возвращения национализированных банков их прежним хозяевам.
Второй – о рынке сельскохозяйственных земель. Ввести такой в Украине пытались или хотя бы обещали уже целые поколения политиков. На этот раз парламент приблизился к цели максимально близко.
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