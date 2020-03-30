Зеленський звернувся до депутатів під час позачергового засідання Ради: головне

Верховна Рада України 30 березня зібралася одразу на 3 позачергові засідання. Під час останнього у залі був присутнім Президент України Володимир Зеленський. Він передовсім подякував депутатам за те, що прийшли у масках, і наголосив на важливості роботи влади у момент карантину.

Важливо, що у такий важкий для усього світу час українські депутати збираються і працюють, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

До слова Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція

Дуже важливо, щоб країна працювала, не зважаючи на цю трагедію, цей вірус. Я вдячний усім депутатам, які проголосували за призначення міністрів фінансів і охорони здоров'я України. Я вас теж вітаю,

– наголосив глава держави.

Звернення Володимира Зеленського до депутатів: дивіться відео

Він також підкреслив, що у такий складний час для всього світу загалом і України зокрема важлива підтримка економіки нашої держави. У цьому контексті для України є важливим підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом.

"Ви прекрасно знаєте, що дві головні умови – це ринок землі і банківський закон. Зараз ми будемо з вами обговорювати ці питання. Ви прекрасно знаєте суми, які ми можемо отримати на підтримку економіки через меморандум", – сказав Володимир Зеленський.

До слова Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

За його словами, нині важливі не великі суми, а саме підтримка української економіки. Крім того, президент закликав парламент не ділитися на владу і опозицію у період кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу.

Я розумію, що у кожного з вас можуть бути різні питання до конкретних законопроєктів, до відносин з міжнародними партнерами. У нас не може бути опозиції у такий період, тож я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти,

– закликав глава держави.

Резюмуючи, президент зняв маску і наголосив, що у нього теж є багато запитань до цих законопроєктів. Втім, як стверджує він, вони нині дуже важливі для української економіки.

Про які саме законопроєкти мовиться?Перший законопроєкт стосується вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. У народі його назвали "антиколомойським". Сам законопроєкт передбачає передовсім неможливість повернення націоналізованих банків їхнім попереднім власникам.



Другий – про ринок сільськогосподарських земель. Запровадити такий в Україні намагалися чи бодай обіцяли вже цілі покоління політиків. Цього разу парламент наблизився до мети максимально близько.