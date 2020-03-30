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      Зеленський звернувся до депутатів під час позачергового засідання Ради: головне

      - Читать новость на русском
      Зеленський подякував депутатам за роботу під час карантину / rada.gov.ua

      Верховна Рада України 30 березня зібралася одразу на 3 позачергові засідання. Під час останнього у залі був присутнім Президент України Володимир Зеленський. Він передовсім подякував депутатам за те, що прийшли у масках, і наголосив на важливості роботи влади у момент карантину.

      Важливо, що у такий важкий для усього світу час українські депутати збираються і працюють, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

      До слова Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція

      Дуже важливо, щоб країна працювала, не зважаючи на цю трагедію, цей вірус. Я вдячний усім депутатам, які проголосували за призначення міністрів фінансів і охорони здоров'я України. Я вас теж вітаю,
      – наголосив глава держави.

      Звернення Володимира Зеленського до депутатів: дивіться відео

      Він також підкреслив, що у такий складний час для всього світу загалом і України зокрема важлива підтримка економіки нашої держави. У цьому контексті для України є важливим підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом.

      "Ви прекрасно знаєте, що дві головні умови – це ринок землі і банківський закон. Зараз ми будемо з вами обговорювати ці питання. Ви прекрасно знаєте суми, які ми можемо отримати на підтримку економіки через меморандум", – сказав Володимир Зеленський.

      До слова Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

      За його словами, нині важливі не великі суми, а саме підтримка української економіки. Крім того, президент закликав парламент не ділитися на владу і опозицію у період кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу.

      Я розумію, що у кожного з вас можуть бути різні питання до конкретних законопроєктів, до відносин з міжнародними партнерами. У нас не може бути опозиції у такий період, тож я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти,
      – закликав глава держави. 

      Резюмуючи, президент зняв маску і наголосив, що у нього теж є багато запитань до цих законопроєктів. Втім, як стверджує він, вони нині дуже важливі для української економіки.

      Про які саме законопроєкти мовиться?Перший законопроєкт стосується вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. У народі його назвали "антиколомойським". Сам законопроєкт передбачає передовсім неможливість повернення націоналізованих банків їхнім попереднім власникам.

      Другий – про ринок сільськогосподарських земель. Запровадити такий в Україні намагалися чи бодай обіцяли вже цілі покоління політиків. Цього разу парламент наблизився до мети максимально близько.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Банки Транш МВФ МВФ Володимир Зеленський Президент України Верховна Рада
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