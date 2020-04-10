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      Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи безвизовый режим между странами

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      Президенты Украины и Южной Кореи обсудили возможность безвизового режима / agropolit.com

      Президенты Украины и Южной Кореи провели телефонный разговор. Во время него обсудили возможность введения взаимного безвизового режима между странами, вопросы гуманитарной помощи Украине и роста товарооборота.

      О разговоре Владимира Зеленского и Мун Чжэ Ина сообщает пресс-служба Президента Украины.

      Обратите внимание Со 2 апреля начал действовать безвиз Украины с Эквадором

      Лидеры стран провели телефонный разговор. Во время него обсудили вопросы внедрения взаимного безвизового режима между странами, что будет способствовать развитию межличностных контактов их граждан.

      Главы государств договорились активизировать политический диалог и осуществить обмен визитами после завершения пандемии коронавируса в мире,
      – говорится в сообщении.

      О чем еще говорили Зеленский и Мун Чжэ Ин

      • вопрос о текущей ситуации по противодействию распространению COVID-19;
      • украинский президент поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты;
      • обсудили предоставление Украине гуманитарной помощи;
      • выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами, несмотря на негативные последствия пандемии;
      • отметили успешный опыт реализации корейских инвестиционных проектов в Украине, в частности в агропромышленной сфере.

      Обратите внимание! Ранее в Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи.

      Безвіз

      С какими государствами действует безвиз / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Коронавирус в Украине Безвизовый режим Владимир Зеленский Южная Корея Новости политики
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