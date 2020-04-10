Зеленський обговорив з президентом Південної Кореї безвізовий режим між країнами
Президенти України та Південної Кореї провели телефонну розмову. Під час неї обговорили можливість запровадження взаємного безвізового режиму між країнами, питання гуманітарної допомоги Україні та зростання товарообігу.
Про розмову Володимира Зеленського та Мун Чже Іна повідомляє пресслужба Президента України.
Зверніть увагу З 2 квітня почав діяти безвіз України з Еквадором
Лідери країн провели телефонну розмову. Під час неї обговорили питання запровадження взаємного безвізового режиму між країнами, що сприятиме розвитку міжособистісних контактів їхніх громадян.
Глави держав домовилися активізувати політичний діалог та здійснити обмін візитами після завершення пандемії коронавірусу у світі,
– йдеться у повідомленні.
Про що ще говорили Зеленський та Мун Чже Ін
- про питання поточної ситуації з протидії поширенню COVID-19;
- український президент подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній у питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту;
- обговорили надання Україні гуманітарної допомоги;
- висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії;
- відзначили успішний досвід реалізації корейських інвестиційних проєктів в Україні, зокрема в агропромисловій сфері.
Зверніть увагу! Раніше в Україну прибули 100 тисяч ПЛР-тестів із Південної Кореї.
З якими держави діє безвіз / Інфографіка 24 каналу
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