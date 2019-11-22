Зеленский очень эмоционально реагирует на проблемы с депутатами в партии, – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что погрешность в отборе депутатов составляет менее 2 процентов, а это три депутата. Он отметил, что сейчас партия держится в пределах этой погрешности и рассказал, как на проблемных нардепов реагирует президент.

В программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Давид Арахамия также отметил, что не принимал активного участия в формировании партийного списка.

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Сначала я знакомился с людьми и сразу же, когда я общался с президентом мы говорили, что в любом отборе есть так называемая погрешность. То есть право на ошибку. В нашей фракции 254 человека было сначала, то есть 10% это 25 человек, 5% – это 12. У нас есть только три проблемы пока. Это даже меньше 2%. То есть будем считать, что мы пока в пределах погрешности идем,

– заявил Арахамия.

Кроме того, глава фракции обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский очень эмоционально реагирует на проблемы с депутатами внутри партии.

По словам Арахамия Зеленский обвиняет нардепов в порче рейтингов "слуг народа" и подрыве доверия людей.

"С этим есть проблемы, но он тоже поддерживает меня. Он говорит: "Смотри, если мы сделали ошибку надо выйти к людям честно сказать, что мы сделали ошибку и ее исправить, честно рассказать, что мы делаем для ее исправления", - рассказал политик.

Недевний скандал

Совсем недавно журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о судимости нардепа Иванисова . Известно, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. С этого срока Иванисов 2 года и 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

Сам Иванисов опроверг эти факты на своей фейсбук-странице и опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление информации о своей судимости нардеп назвал "заказной чернухой".

Что говорят в ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, и погасил свою судимость, поэтому сегодня считается несудимым. А потом пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Взамен в ГПУ сказали, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова не подтвержденна. Проверка сейчас продолжается, а о результатах будет официально сообщено дополнительно.

Что говорят во фракции

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов должен приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Впоследствии сам Иванисов заявил в фейсбуке, что приостановит членство во фракции.