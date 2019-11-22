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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Зеленский очень эмоционально реагирует на проблемы с депутатами в партии, – Арахамия

      23 Читати новину українською
      Давид Арахамия / akcenty

      Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что погрешность в отборе депутатов составляет менее 2 процентов, а это три депутата. Он отметил, что сейчас партия держится в пределах этой погрешности и рассказал, как на проблемных нардепов реагирует президент.

      В программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Давид Арахамия также отметил, что не принимал активного участия в формировании партийного списка.

      Важно: "Я знаю, как это – с жизнью прощаться": преступление депутата Иванисов подтвердила жертва изнасилования

      Сначала я знакомился с людьми и сразу же, когда я общался с президентом мы говорили, что в любом отборе есть так называемая погрешность. То есть право на ошибку. В нашей фракции 254 человека было сначала, то есть 10% это 25 человек, 5% – это 12. У нас есть только три проблемы пока. Это даже меньше 2%. То есть будем считать, что мы пока в пределах погрешности идем,
      – заявил Арахамия.

      Кроме того, глава фракции обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский очень эмоционально реагирует на проблемы с депутатами внутри партии.

      По словам Арахамия Зеленский обвиняет нардепов в порче рейтингов "слуг народа" и подрыве доверия людей.

      "С этим есть проблемы, но он тоже поддерживает меня. Он говорит: "Смотри, если мы сделали ошибку надо выйти к людям честно сказать, что мы сделали ошибку и ее исправить, честно рассказать, что мы делаем для ее исправления", - рассказал политик.

      Недевний скандал

      Совсем недавно журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о судимости нардепа Иванисова. Известно, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. С этого срока Иванисов 2 года и 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

      Сам Иванисов опроверг эти факты на своей фейсбук-странице и опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление информации о своей судимости нардеп назвал "заказной чернухой".

      Что говорят в ГПУ

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, и погасил свою судимость, поэтому сегодня считается несудимым. А потом пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Взамен в ГПУ сказали, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова не подтвержденна. Проверка сейчас продолжается, а о результатах будет официально сообщено дополнительно.

      Что говорят во фракции

      Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов должен приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Впоследствии сам Иванисов заявил в фейсбуке, что приостановит членство во фракции.

      В Сети появились детали приговора нардепу Иванисову за групповое изнасилование: документ
      21 ноября
      416
      Автор: Михаил Года
      Теги: Слуга народа Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Роман Иванисов
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