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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Зеленський дуже емоційно реагує на проблеми з депутатами в партії, – Арахамія

      274 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / akcenty

      Глава фракції "Слуга народу" розповів, що похибка у відборі депутатів становить менше 2 відсотків, а це три депутати. Він зауважив, що наразі партія тримається в межах цієї похибки і розповів, як на проблемних нардепів реагує президент.

      В програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" Давид Арахамія також зауважив, що не брав активної участі у формуванні партійного переліку.

      Важливо: "Я знаю, як це – з життям прощатися": злочин депутата Іванісова підтвердила жертва зґвалтування

      Спершу я знайомився з людьми і відразу ж, коли я спілкувався з президентом ми говорили, що в будь-якому відборі є так звана похибка. Тобто право на помилку. В нашій фракції 254 людини було спочатку, тобто 10% це 25 осіб, 5% – це 12. У нас є тільки три проблеми наразі. Це навіть менше ніж 2%. Тобто будемо вважати, що ми поки в межах похибки йдемо,
      – заявив Арахамія.

      Крім того глава фракції звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський дуже емоційно реагує на проблеми з депутатами всередині партії.

      За словами Арахамії Зеленський звинувачує нардепів у псуванні рейтингів "слуг народу" та підриві довіри людей. 

      "З цим є проблеми, але він теж підтримує мене. Він каже: "Дивись, якщо ми зробили помилку треба вийти до людей чесно сказати, що ми зробили помилку і її виправити, чесно розповісти, що ми робимо для її виправлення", – розповів політик.

      Нещодавній скандал

      Зовсім недавно журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив про судимість нардепа Іванісова. Відомо, що 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 року позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі.

      Сам Іванісов заперечив ці факти на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фотокопію довідки про відсутність судимості. Появу інформації про свою судимість нардеп назвав "замовною чорнухою".

      Що кажуть у ГПУ

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, відтак на сьогодні вважається несудимим. А згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву Рябошапки. Натомість у ГПУ сказали, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, а про її результати буде офіційно повідомлено додатково.

      Що кажуть у фракції

      Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Іванісов повинен призупинити членство в партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин цього інциденту. Згодом сам Іванісов заявив у фейсбуці, що призупинить членство у фракції.

      У мережі з'явилися скандальні деталі вироку нардепу Іванісову за групове зґвалтування: документ
      21 листопада
      7938
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Давид Арахамія Роман Іванісов
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