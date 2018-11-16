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      Зеленский опубликовал символическое видео к юбилею сериала "Слуга народа"

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      Артист и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский
      Артист и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский / Скриншот из видео

      Артист и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский опубликовал знаковое видео из сериала "Слуга народа" к третьей годовщине фильма.

      Соответствующее видео комик опубликовал на своей странице в Instagram.

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      Фрагмент из первого сезона истории о "президенте из народа" показывает героя Зеленского Василия Голобородько, который после избрания на пост президента впервые обратился к украинцам.

      Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока, я разберусь. Я знаю одно, действовать надо так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. И родителям. И всем вам. Вот это, украинцы, я вам обещаю,
      – сказал Зеленский-"президент" в видео.

      Видео из сериала "Слуга народа"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Слуге Народа 3 года!) #слуганароду #березень2019

      Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

      К слову, Владимир Зеленский, который, по данным опросов украинцев занимает второе место в президентском рейтинге, прокомментировал свое вероятное участие в выборах. Он отметил, что о решении идти или не идти в президенты, сообщит в будущем.

      Теги: Новости политики Новости Украины Кино Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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