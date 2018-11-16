Зеленский опубликовал символическое видео к юбилею сериала "Слуга народа"

Артист и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский опубликовал знаковое видео из сериала "Слуга народа" к третьей годовщине фильма.

Соответствующее видео комик опубликовал на своей странице в Instagram.

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Фрагмент из первого сезона истории о "президенте из народа" показывает героя Зеленского Василия Голобородько, который после избрания на пост президента впервые обратился к украинцам.

Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока, я разберусь. Я знаю одно, действовать надо так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. И родителям. И всем вам. Вот это, украинцы, я вам обещаю,

– сказал Зеленский-"президент" в видео.

Видео из сериала "Слуга народа"

К слову, Владимир Зеленский, который, по данным опросов украинцев занимает второе место в президентском рейтинге, прокомментировал свое вероятное участие в выборах. Он отметил, что о решении идти или не идти в президенты, сообщит в будущем.