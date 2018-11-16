Зеленський опублікував символічне відео до ювілею серіалу "Слуга народу"

Артист та лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський опублікував знакове відео з серіалу "Слуга народу" до третьої річниці фільму.

Відповідне відео комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Фрагмент із першого сезону історії про "президента з народу" показує героя Зеленського Василя Голобородько, який після обрання на посаду президента вперше звернувся до українців.

Я обіцяти не буду. По-перше, це нечесно. По-друге, я в цьому абсолютно нічого не розумію. Але це поки, я розберуся. Я знаю одне, діяти треба так, щоб потім не було соромно дивитися дітям в очі. І батькам. І всім вам. Ось це, українці, я вам обіцяю,

– сказав Зеленський-"президент" у відео.

Відео з серіалу "Слуга народу"



До слова, Володимир Зеленський, який за даними опитувань українців займає друге місце у президентському рейтингу, прокоментував свою ймовірну участь у виборах. Він зазначив, що про рішення йти чи не йти у Президенти, повідомить у майбутньому.