Зеленский отметил наградами 27 бойцов, 4 – посмертно: список

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалями и орденами 27 украинских бойцов за службу Украине. 4 из них получили ордена "За мужество" посмертно.

Бойцов наградили за защиту суверенитета и территорий Украины. Отметили их мужество и самоотверженность. Соответствующий указ подписал президент.

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Кого отметили государственными наградами

Медалью "За военную службу Украине" наградили младшего сержанта Тимофея Мишакова.

Медаль "Защитника Отечества" получили:

старший матрос Константин Беланов;

старший сержант Максим Венгерский;

солдат Владимир Луковников;

капитан 3 ранга Роман Макаров;

младший сержант Роман Хуторный;

старший сержант Артем Шеремета.

Орденом "За мужество" III степени отметили:

капитана Сергея Бирковского;

старшего матроса Сергея Булгакова;

старшего сержанта Игоря Гавриленко;

майора Артема Ильчишина;

лейтенанта Юрия Карася;

старшего матроса Леонида Кисилева;

младшего лейтенанта запаса Дениса Клещевского;

младшего сержанта запаса Евгения Ковтуна;

сержанта Александра Кондракова;

сержанта Руслана Кривицына;

сержанта Сергея Миха;

старшего прапорщика Александра Новикова;

старшину Виктора Павлова;

солдата Анатолия Полищука;

старшего солдата Юрия Сергийчука;

майора Сергея Холошенко.

Посмертно орденом "За мужество" ІІІ отметили: младших сержантов Дмитрия Темного и Антона Факу, сержанта Виталия Носкевича и старшего солдата Ивана Дейкуна.

Что известно о бойцах, которых наградили посмертно

Дмитрий Темный

28-летний младший сержант Дмитрий Темный погиб 7 декабря 2019 года в результате вражеского обстрела. Он был воином бригады имени Черных Запорожцев. Жил в селе Хацки Черкасской области. Дома у Дмитрия остались жена и дочь.



Дмитрий Темный погиб 7 декабря / Фото с фейсбука

Антон Фака

21-летний младший сержант Антон Фака погиб 10 июля 2019 года от ракеты оккупантов, которая попала в грузовой автомобиль. Военный служил в 406-й отдельной артиллерийской бригаде Военно-Морских сил Украины. Родом из Николаева. У него остались мать и старший брат.



Младший серджант Антон Фака погиб от вражеской ракеты / Фото с фейсбука

Виталий Носкевич

35-летний сержант Виталий Носкевич погиб 22 октября 2019 года от пули снайпера в районе Красногоровки. Был бойцом военной части А0666 – 28 механизированной бригады. Виталий был родом из Коломыи. У него дома остались отец и младший брат.



Виталий был родом из Коломыи / Фото фейсбук

Иван Дейкун

41-летний старший солдат Иван Дейкун попал под вражеский обстрел 6 октября 2019 года. От многочисленных огнестрельных ранений умер на месте от потери крови. Боец проходил службу в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода. Был родом из Южноукраинска в Николаевской области. Дома у Ивана осталась жена и 16-летний сын.