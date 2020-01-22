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      Зеленский отметил наградами 27 бойцов, 4 – посмертно: список

      18 Читати новину українською
      27 бойцов отметили за службу Украине / novynarnia

      Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалями и орденами 27 украинских бойцов за службу Украине. 4 из них получили ордена "За мужество" посмертно.

      Бойцов наградили за защиту суверенитета и территорий Украины. Отметили их мужество и самоотверженность. Соответствующий указ подписал президент.

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      Кого отметили государственными наградами

      Медалью "За военную службу Украине" наградили младшего сержанта Тимофея Мишакова.

      Медаль "Защитника Отечества" получили:

      • старший матрос Константин Беланов;
      • старший сержант Максим Венгерский;
      • солдат Владимир Луковников;
      • капитан 3 ранга Роман Макаров;
      • младший сержант Роман Хуторный;
      • старший сержант Артем Шеремета.

      Орденом "За мужество" III степени отметили:

      • капитана Сергея Бирковского;
      • старшего матроса Сергея Булгакова;
      • старшего сержанта Игоря Гавриленко;
      • майора Артема Ильчишина;
      • лейтенанта Юрия Карася;
      • старшего матроса Леонида Кисилева;
      • младшего лейтенанта запаса Дениса Клещевского;
      • младшего сержанта запаса Евгения Ковтуна;
      • сержанта Александра Кондракова;
      • сержанта Руслана Кривицына;
      • сержанта Сергея Миха;
      • старшего прапорщика Александра Новикова;
      • старшину Виктора Павлова;
      • солдата Анатолия Полищука;
      • старшего солдата Юрия Сергийчука;
      • майора Сергея Холошенко.

      Посмертно орденом "За мужество" ІІІ отметили: младших сержантов Дмитрия Темного и Антона Факу, сержанта Виталия Носкевича и старшего солдата Ивана Дейкуна.

      Что известно о бойцах, которых наградили посмертно

      Дмитрий Темный

      28-летний младший сержант Дмитрий Темный погиб 7 декабря 2019 года в результате вражеского обстрела. Он был воином бригады имени Черных Запорожцев. Жил в селе Хацки Черкасской области. Дома у Дмитрия остались жена и дочь.

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      Дмитрий Темный погиб 7 декабря / Фото с фейсбука

      Антон Фака

      21-летний младший сержант Антон Фака погиб 10 июля 2019 года от ракеты оккупантов, которая попала в грузовой автомобиль. Военный служил в 406-й отдельной артиллерийской бригаде Военно-Морских сил Украины. Родом из Николаева. У него остались мать и старший брат.

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      Младший серджант Антон Фака погиб от вражеской ракеты / Фото с фейсбука

      Виталий Носкевич

      35-летний сержант Виталий Носкевич погиб 22 октября 2019 года от пули снайпера в районе Красногоровки. Был бойцом военной части А0666 – 28 механизированной бригады. Виталий был родом из Коломыи. У него дома остались отец и младший брат.

      віталій носкевич боєць загинув війна коломия
      Виталий был родом из Коломыи / Фото фейсбук

      Иван Дейкун

      41-летний старший солдат Иван Дейкун попал под вражеский обстрел 6 октября 2019 года. От многочисленных огнестрельных ранений умер на месте от потери крови. Боец проходил службу в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода. Был родом из Южноукраинска в Николаевской области. Дома у Ивана осталась жена и 16-летний сын.

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      Иван был родом из Николаева / Фото с фейсбука

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Награды
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