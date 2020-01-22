Зеленский отметил наградами 27 бойцов, 4 – посмертно: список
Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалями и орденами 27 украинских бойцов за службу Украине. 4 из них получили ордена "За мужество" посмертно.
Бойцов наградили за защиту суверенитета и территорий Украины. Отметили их мужество и самоотверженность. Соответствующий указ подписал президент.
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Кого отметили государственными наградами
Медалью "За военную службу Украине" наградили младшего сержанта Тимофея Мишакова.
Медаль "Защитника Отечества" получили:
- старший матрос Константин Беланов;
- старший сержант Максим Венгерский;
- солдат Владимир Луковников;
- капитан 3 ранга Роман Макаров;
- младший сержант Роман Хуторный;
- старший сержант Артем Шеремета.
Орденом "За мужество" III степени отметили:
- капитана Сергея Бирковского;
- старшего матроса Сергея Булгакова;
- старшего сержанта Игоря Гавриленко;
- майора Артема Ильчишина;
- лейтенанта Юрия Карася;
- старшего матроса Леонида Кисилева;
- младшего лейтенанта запаса Дениса Клещевского;
- младшего сержанта запаса Евгения Ковтуна;
- сержанта Александра Кондракова;
- сержанта Руслана Кривицына;
- сержанта Сергея Миха;
- старшего прапорщика Александра Новикова;
- старшину Виктора Павлова;
- солдата Анатолия Полищука;
- старшего солдата Юрия Сергийчука;
- майора Сергея Холошенко.
Посмертно орденом "За мужество" ІІІ отметили: младших сержантов Дмитрия Темного и Антона Факу, сержанта Виталия Носкевича и старшего солдата Ивана Дейкуна.
Что известно о бойцах, которых наградили посмертно
Дмитрий Темный
28-летний младший сержант Дмитрий Темный погиб 7 декабря 2019 года в результате вражеского обстрела. Он был воином бригады имени Черных Запорожцев. Жил в селе Хацки Черкасской области. Дома у Дмитрия остались жена и дочь.
Дмитрий Темный погиб 7 декабря / Фото с фейсбука
Антон Фака
21-летний младший сержант Антон Фака погиб 10 июля 2019 года от ракеты оккупантов, которая попала в грузовой автомобиль. Военный служил в 406-й отдельной артиллерийской бригаде Военно-Морских сил Украины. Родом из Николаева. У него остались мать и старший брат.
Младший серджант Антон Фака погиб от вражеской ракеты / Фото с фейсбука
Виталий Носкевич
35-летний сержант Виталий Носкевич погиб 22 октября 2019 года от пули снайпера в районе Красногоровки. Был бойцом военной части А0666 – 28 механизированной бригады. Виталий был родом из Коломыи. У него дома остались отец и младший брат.
Виталий был родом из Коломыи / Фото фейсбук
Иван Дейкун
41-летний старший солдат Иван Дейкун попал под вражеский обстрел 6 октября 2019 года. От многочисленных огнестрельных ранений умер на месте от потери крови. Боец проходил службу в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода. Был родом из Южноукраинска в Николаевской области. Дома у Ивана осталась жена и 16-летний сын.
Иван был родом из Николаева / Фото с фейсбука