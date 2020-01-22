Зеленський відзначив нагородами 27 бійців, 4 – посмертно: список

Президент України Володимир Зеленський нагородив медалями та орденами 27 українських бійців за службу Україні. 4 із них отримали ордени "За мужність" посмертно.

Бійців нагородили за захист суверенітету та територій України. Відзначили їхню мужність і самовідданість. Відповідний указ підписав президент.

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Кого відзначили державними нагородами

Медаллю "За військову службу Україні" нагородили молодшого сержанта Тимофія Мишакова.

Медаль "Захисника Вітчизни" отримали:

старший матрос Костянтин Бєланов;

старший сержант Максим Венгерський;

солдат Володимир Луковніков;

капітан 3 рангу Роман Макаров;

молодший сержант Роман Хуторний;

старший сержант Артем Шеремета.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня відзначили:

капітана Сергія Бірковського;

старшого матроса Сергія Булгакова;

старшого сержанта Ігоря Гавриленка;

майора Артема Ільчишина;

лейтенанта Юрія Карася;

старшого матроса Леоніда Кисільова;

молодшого лейтенанта запасу Дениса Кліщевського;

молодшого сержанта запасу Євгена Ковтуна;

сержанта Олександра Кондракова;

сержанта Руслана Крівіцина;

сержанта Сергія Миха;

старшого прапорщика Олександра Новикова;

старшину Віктора Павлова;

солдата Анатолія Поліщука;

старшого солдата Юрія Сергійчука;

майора Сергія Холошенка.

Посмертно орденом "За мужність" ІІІ відзначили: молодших сержантів Дмитра Темного та Антона Факу, сержанта Віталія Носкевича і старшого солдата Івана Дейкуна.

Що відомо про бійців, яких нагородили посмертно

Дмитро Темний

28-річний молодший сержант Дмитро Темний загинув 7 грудня 2019 року внаслідок ворожого обстрілу. Він був воїном бригади імені Чорних Запорожців. Жив у селі Хацьки Черкаської області. Вдома у Дмитра залишилися дружина та донька.



Дмитро Темний загинув 7 грудня / Фото з фейсбуку

Антон Фака

21-річний молодший сержант Антон Фака загинув 10 липня 2019 року від ракети окупантів, яка влучила у вантажний автомобіль. Військовий служив у 406-ї окремій артилерійській бригаді Військово-Морських сил України. Родом з Миколаєва. У нього залишилися мати і старший брат.



Молодший серджант Антон Фака загинув від ворожої ракети / Фото з фейсбуку

Віталій Носкевич

35-річний сержант Віталій Носкевич загинув 22 жовтня 2019 року від кулі снайпера у районі Красногорівки. Був бійцем військової частини А0666 – 28 механізованої бригади. Віталій був родом з Коломиї. У нього вдома залишилися батько та молодший брат.



Віталій був родом з Коломиї / Фото фейсбук

Іван Дейкун

41-річний старший солдат Іван Дейкун потрапив під ворожий обстріл 6 жовтня 2019 року. Від численних вогнепальних поранень помер на місці через втрату крові. Боєць проходив службу у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Рицарів Зимового походу. Був родом з Южноукраїнська що у Миколаївській області. Вдома в Івана залишилась дружина та 16-річний син.