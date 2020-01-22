Зеленський відзначив нагородами 27 бійців, 4 – посмертно: список
Президент України Володимир Зеленський нагородив медалями та орденами 27 українських бійців за службу Україні. 4 із них отримали ордени "За мужність" посмертно.
Бійців нагородили за захист суверенітету та територій України. Відзначили їхню мужність і самовідданість. Відповідний указ підписав президент.
Читати теж: Блискучий успіх: бійці ЗСУ знищили "голову Оборонпрому" бойовиків на Донбасі
Кого відзначили державними нагородами
Медаллю "За військову службу Україні" нагородили молодшого сержанта Тимофія Мишакова.
Медаль "Захисника Вітчизни" отримали:
- старший матрос Костянтин Бєланов;
- старший сержант Максим Венгерський;
- солдат Володимир Луковніков;
- капітан 3 рангу Роман Макаров;
- молодший сержант Роман Хуторний;
- старший сержант Артем Шеремета.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня відзначили:
- капітана Сергія Бірковського;
- старшого матроса Сергія Булгакова;
- старшого сержанта Ігоря Гавриленка;
- майора Артема Ільчишина;
- лейтенанта Юрія Карася;
- старшого матроса Леоніда Кисільова;
- молодшого лейтенанта запасу Дениса Кліщевського;
- молодшого сержанта запасу Євгена Ковтуна;
- сержанта Олександра Кондракова;
- сержанта Руслана Крівіцина;
- сержанта Сергія Миха;
- старшого прапорщика Олександра Новикова;
- старшину Віктора Павлова;
- солдата Анатолія Поліщука;
- старшого солдата Юрія Сергійчука;
- майора Сергія Холошенка.
Посмертно орденом "За мужність" ІІІ відзначили: молодших сержантів Дмитра Темного та Антона Факу, сержанта Віталія Носкевича і старшого солдата Івана Дейкуна.
Що відомо про бійців, яких нагородили посмертно
Дмитро Темний
28-річний молодший сержант Дмитро Темний загинув 7 грудня 2019 року внаслідок ворожого обстрілу. Він був воїном бригади імені Чорних Запорожців. Жив у селі Хацьки Черкаської області. Вдома у Дмитра залишилися дружина та донька.
Дмитро Темний загинув 7 грудня / Фото з фейсбуку
Антон Фака
21-річний молодший сержант Антон Фака загинув 10 липня 2019 року від ракети окупантів, яка влучила у вантажний автомобіль. Військовий служив у 406-ї окремій артилерійській бригаді Військово-Морських сил України. Родом з Миколаєва. У нього залишилися мати і старший брат.
Молодший серджант Антон Фака загинув від ворожої ракети / Фото з фейсбуку
Віталій Носкевич
35-річний сержант Віталій Носкевич загинув 22 жовтня 2019 року від кулі снайпера у районі Красногорівки. Був бійцем військової частини А0666 – 28 механізованої бригади. Віталій був родом з Коломиї. У нього вдома залишилися батько та молодший брат.
Віталій був родом з Коломиї / Фото фейсбук
Іван Дейкун
41-річний старший солдат Іван Дейкун потрапив під ворожий обстріл 6 жовтня 2019 року. Від численних вогнепальних поранень помер на місці через втрату крові. Боєць проходив службу у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Рицарів Зимового походу. Був родом з Южноукраїнська що у Миколаївській області. Вдома в Івана залишилась дружина та 16-річний син.
Іван був родом з Миколаївщини / Фото з фейсбуку