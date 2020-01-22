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      Зеленський відзначив нагородами 27 бійців, 4 – посмертно: список

      24
      27 бійців відзначили за службу Україні / novynarnia

      Президент України Володимир Зеленський нагородив медалями та орденами 27 українських бійців за службу Україні. 4 із них отримали ордени "За мужність" посмертно.

      Бійців нагородили за захист суверенітету та територій України. Відзначили їхню мужність і самовідданість. Відповідний указ підписав президент.

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      Кого відзначили державними нагородами 

      Медаллю "За військову службу Україні" нагородили молодшого сержанта Тимофія Мишакова.

      Медаль "Захисника Вітчизни" отримали:

      • старший матрос Костянтин Бєланов;
      • старший сержант Максим Венгерський;
      • солдат Володимир Луковніков;
      • капітан 3 рангу Роман Макаров;
      • молодший сержант Роман Хуторний;
      • старший сержант Артем Шеремета.

      Орденом "За мужність" ІІІ ступеня відзначили:

      • капітана Сергія Бірковського;
      • старшого матроса Сергія Булгакова;
      • старшого сержанта Ігоря Гавриленка;
      • майора Артема Ільчишина;
      • лейтенанта Юрія Карася;
      • старшого матроса Леоніда Кисільова;
      • молодшого лейтенанта запасу Дениса Кліщевського;
      • молодшого сержанта запасу Євгена Ковтуна;
      • сержанта Олександра Кондракова;
      • сержанта Руслана Крівіцина;
      • сержанта Сергія Миха;
      • старшого прапорщика Олександра Новикова;
      • старшину Віктора Павлова;
      • солдата Анатолія Поліщука;
      • старшого солдата Юрія Сергійчука;
      • майора Сергія Холошенка.

      Посмертно орденом "За мужність" ІІІ відзначили: молодших сержантів Дмитра Темного та Антона Факу, сержанта Віталія Носкевича і старшого солдата Івана Дейкуна.

      Що відомо про бійців, яких нагородили посмертно

      Дмитро Темний

      28-річний молодший сержант Дмитро Темний загинув 7 грудня 2019 року внаслідок ворожого обстрілу. Він був воїном бригади імені Чорних Запорожців. Жив у селі Хацьки Черкаської області. Вдома у Дмитра залишилися дружина та донька.

      Дмитро Темний молодший сержант загинув війна
      Дмитро Темний загинув 7 грудня / Фото з фейсбуку

      Антон Фака

      21-річний молодший сержант Антон Фака загинув 10 липня 2019 року від ракети окупантів, яка влучила у вантажний автомобіль. Військовий служив у 406-ї окремій артилерійській бригаді Військово-Морських сил України. Родом з Миколаєва. У нього залишилися мати і старший брат.

      антон фака молодший сержант боєць війна зигинув
      Молодший серджант Антон Фака загинув від ворожої ракети / Фото з фейсбуку

      Віталій Носкевич

      35-річний сержант Віталій Носкевич загинув 22 жовтня 2019 року від кулі снайпера у районі Красногорівки. Був бійцем військової частини А0666 – 28 механізованої бригади. Віталій був родом з Коломиї. У нього вдома залишилися батько та молодший брат.

      віталій носкевич боєць загинув війна коломия
      Віталій був родом з Коломиї / Фото фейсбук

      Іван Дейкун

      41-річний старший солдат Іван Дейкун потрапив під ворожий обстріл 6 жовтня 2019 року. Від численних вогнепальних поранень помер на місці через втрату крові. Боєць проходив службу у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Рицарів Зимового походу. Був родом з Южноукраїнська що у Миколаївській області. Вдома в Івана залишилась дружина та 16-річний син.

      іван дейкун загинув боєць війна
      Іван був родом з Миколаївщини / Фото з фейсбуку

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Нагороди Володимир Зеленський Війна на Донбасі
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