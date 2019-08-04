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      Зеленский отметил наградами 8 военных по случаю Дня Воздушных Сил

      206 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      По случаю Дня Воздушных Сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отметил 8 военных медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

      Это награды за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.

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      Медалями "За воинскую службу Украине" отмечены:

      • полковник Александр Буряк,
      • прапорщик Виктор Гороховский,
      • полковник Виталий Палагута.

      Медалями "Защитнику Отечества" отмечены​:

      • старший солдат Владимир Витвицкий,
      • старший сержант Сергей Заиченко,
      • майор Юрий Левинский,
      • прапорщик Александр Спильник,
      • майор Игорь Филюшкин.

      День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине в каждое первое воскресенье августа. В этом году – 4 августа. Праздник начали отмечать с 2007 года, который автоматически отменил День Войск Противовоздушной Обороны. Ведь в 2004 году в ходе объединения Войск Противовоздушной Обороны и Военно-Воздушных Сил были созданы современные Воздушные Силы Украины. На сегодня в Воздушных Силах служат около 50 тысяч человек.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Награды
      Источник: 24 канал
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