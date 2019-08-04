Зеленский отметил наградами 8 военных по случаю Дня Воздушных Сил

По случаю Дня Воздушных Сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отметил 8 военных медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Это награды за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.

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Медалями "За воинскую службу Украине" отмечены:

полковник Александр Буряк,

прапорщик Виктор Гороховский,

полковник Виталий Палагута.

Медалями "Защитнику Отечества" отмечены​:

старший солдат Владимир Витвицкий,

старший сержант Сергей Заиченко,

майор Юрий Левинский,

прапорщик Александр Спильник,

майор Игорь Филюшкин.

День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине в каждое первое воскресенье августа. В этом году – 4 августа. Праздник начали отмечать с 2007 года, который автоматически отменил День Войск Противовоздушной Обороны. Ведь в 2004 году в ходе объединения Войск Противовоздушной Обороны и Военно-Воздушных Сил были созданы современные Воздушные Силы Украины. На сегодня в Воздушных Силах служат около 50 тысяч человек.