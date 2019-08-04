Зеленский отметил наградами 8 военных по случаю Дня Воздушных Сил
По случаю Дня Воздушных Сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отметил 8 военных медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Это награды за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.
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Медалями "За воинскую службу Украине" отмечены:
- полковник Александр Буряк,
- прапорщик Виктор Гороховский,
- полковник Виталий Палагута.
Медалями "Защитнику Отечества" отмечены:
- старший солдат Владимир Витвицкий,
- старший сержант Сергей Заиченко,
- майор Юрий Левинский,
- прапорщик Александр Спильник,
- майор Игорь Филюшкин.
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине в каждое первое воскресенье августа. В этом году – 4 августа. Праздник начали отмечать с 2007 года, который автоматически отменил День Войск Противовоздушной Обороны. Ведь в 2004 году в ходе объединения Войск Противовоздушной Обороны и Военно-Воздушных Сил были созданы современные Воздушные Силы Украины. На сегодня в Воздушных Силах служат около 50 тысяч человек.