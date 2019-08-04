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      Зеленський відзначив нагородами 8 військових з нагоди Дня Повітряних Сил

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      З нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський своїм указом відзначив 8 військових медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

      Це нагороди за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.

      Читайте також: В Україні відзначають День Повітряних Сил: привітання від Зеленського та інших політиків

      Медалями "За військову службу Україні" відзначені:

      • полковник Олександр Буряк,
      • прапорщик Віктор Гороховський,
      • полковник Віталій Палагута.

      Медалями "Захиснику Вітчизни" відзначені:

      • старший солдат Володимир Вітвіцький,
      • старший сержант Сергій Заіченко,
      • майор Юрій Левінський,
      • прапорщик Олександр Спільник,
      • майор Ігоря Філюшкін.

      День Повітряних Сил ЗСУ відзначають в Україні у кожну першу неділю серпня. Цього року – 4 серпня. Свято почали відзначати з 2007 року, яке автоматично скасувало День Військ Протиповітряної Оборони. Адже у 2004 році в ході об'єднання Військ Протиповітряної Оборони та Військово-Повітряних Сил були утворені сучасні Повітряні Сили України. На сьогодні в Повітряних Силах служать близько 50 тисяч людей.

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Нагороди Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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