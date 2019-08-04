Зеленський відзначив нагородами 8 військових з нагоди Дня Повітряних Сил

З нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський своїм указом відзначив 8 військових медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Це нагороди за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.

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Медалями "За військову службу Україні" відзначені:

полковник Олександр Буряк,

прапорщик Віктор Гороховський,

полковник Віталій Палагута.

Медалями "Захиснику Вітчизни" відзначені:

старший солдат Володимир Вітвіцький,

старший сержант Сергій Заіченко,

майор Юрій Левінський,

прапорщик Олександр Спільник,

майор Ігоря Філюшкін.

День Повітряних Сил ЗСУ відзначають в Україні у кожну першу неділю серпня. Цього року – 4 серпня. Свято почали відзначати з 2007 року, яке автоматично скасувало День Військ Протиповітряної Оборони. Адже у 2004 році в ході об'єднання Військ Протиповітряної Оборони та Військово-Повітряних Сил були утворені сучасні Повітряні Сили України. На сьогодні в Повітряних Силах служать близько 50 тисяч людей.