Зеленський відзначив нагородами 8 військових з нагоди Дня Повітряних Сил
З нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський своїм указом відзначив 8 військових медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Це нагороди за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.
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Медалями "За військову службу Україні" відзначені:
- полковник Олександр Буряк,
- прапорщик Віктор Гороховський,
- полковник Віталій Палагута.
Медалями "Захиснику Вітчизни" відзначені:
- старший солдат Володимир Вітвіцький,
- старший сержант Сергій Заіченко,
- майор Юрій Левінський,
- прапорщик Олександр Спільник,
- майор Ігоря Філюшкін.
День Повітряних Сил ЗСУ відзначають в Україні у кожну першу неділю серпня. Цього року – 4 серпня. Свято почали відзначати з 2007 року, яке автоматично скасувало День Військ Протиповітряної Оборони. Адже у 2004 році в ході об'єднання Військ Протиповітряної Оборони та Військово-Повітряних Сил були утворені сучасні Повітряні Сили України. На сьогодні в Повітряних Силах служать близько 50 тисяч людей.