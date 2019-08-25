Зеленский отметил орденами более 50 горняков ко Дню шахтера

Горняков отметили за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности и высокий профессионализм, говорится в указе президента.

Президент Зеленский наградил 54 украинских горняка и людей, имеющих непосредственное отношение к отрасли. Кроме орденов, множество работников получили почетные звания.

К теме: На Донетчине горняки перекрыли трассу, требуя выплатить им зарплату

День шахтера в Украине отмечают в последнее воскресенье августа. Впервые этот праздник отметили в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, когда шахтер Алексей Стаханов установил производственный рекорд. Это послужило началом стахановского движения.

Орденом "За заслуги" II степени наградили:

Максима Кулева – машиниста горных выемочных машин производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Первомайское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Орденом "За заслуги" III степени наградили:

Андрея Бециля – главного инженера обособленного подразделения "Шахта "Межиричанская" государственного предприятия "Львовуголь", Львовская область

Павла Веселова – машиниста горных выемочных машин участка производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Днепровское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Александра Осадчего – горномонтажника производственного структурного подразделения "Шахтоуправление имени Героев Космоса" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Дмитрия Шевченко – заместителя начальника подземного участка производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Павлоградское" АО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Орденом княгини Ольги III степени наградили:

Александру Белую – аппаратчика углеобогащения основного производства общества "Обогатительная фабрика "Свято–Варваринская", Донецкая область

Неллю Верич – мастера производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Терновское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Татьяну Сахно – главного геолога производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Павлоградское" АО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Шахтеры Львовщины пикетируют Львовскую ОГА / Фото dyvys.info

Орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени наградили:

Сергея Авдеенко – горнорабочего подземного производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Терновское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Никола Берегового – горнорабочего очистного забоя обособленного подразделения "Шахта "Украина" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Виталия Волошина – горняка очистного забоя подземного государственного предприятия "Шахта имени М. С. Сургая", Донецкая область

Александра Говоруху – электрослесаря подземного производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Павлоградское" АО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Александра Дудку – начальника участка подготовительных работ обособленного подразделения "Шахта 1-3 "Новогродовская" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Важно: Боевики бросили шахтеров "ДНР" на произвол судьбы

Леонида Канделу – помощника начальника участка конвейерного транспорта обособленного подразделения "Шахта "Кураховская" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Владимира Кубрака – горнорабочего по ремонту горных выработок производственного структурного подразделения "Шахтоуправление имени Героев Космоса" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Анатолия Луцика – электрослесаря подземного акционерного общества "Шахтоуправление "Покровское", Донецкая область

Александра Лушина – электрослесаря подземного производственного структурного подразделения 'Шахтоуправлинш "Белозерское" общества "ДТЭК Добропольеуголь", Донецкая область

Александра Мацкова – начальника участка по добыче угля обособленного подразделения "Шахта "Капитальная" государственного предприятия "Мирноградуголь", Донецкая область

Романа Момота – забойщика на отбойных молотках обособленного подразделения "Шахта "Торецкая" государственного предприятия "Торецкуголь", Донецкая область

Александра Роздайбеда – машиниста электровоза (подземного) производственного структурного подразделения 'Шахтоуправление Первомайское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Геннадия Смульского – начальника участка по добыче угля обособленного подразделения "Шахта "Лимановский" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Артема Федотова – горняка очистного забоя акционерного общества "Шахтоуправление " Покровское", Донецкая область

Игоря Шевченко – машиниста электровоза подземного участка производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Днепровское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область



Семейная пара шахтеров на Днепропетровщине / Фото "Вести приднепровья"

Сергея Штимка – проходчика акционерного общества "Шахтоуправление "Покровское", Донецкая область

Медалью "За труд и доблесть" наградили:

Александра Автомонова – проходчика акционерного общества "Шахтоуправление "Покровское", Донецкая область

Анатолия Колесникова – главного инженера производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Днепровское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Интересно: На Донетчине шахтеры перекрыли трассу из-за задолженных зарплат: фото

Дмитрия Лосенко – машиниста горных выемочных машин производственного структурного подразделения "Шахтоуправление "Белозерское" общества "ДТЭК Добропольеуголь", Донецкая область

Евгения Раева – забойщика на отбойных молотках обособленного подразделения "Шахта "Торецкая" государственного предприятия "Торецуголь", Донецкая область главного обособленного подразделения "Шахта "Лимановский" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Александра Сарасека – главного механика обособленного подразделения "Шахта "Лимановский" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Владимира Соляника – горномонтажника подземного обособленного подразделения "Шахта" Капитальная" государственного предприятия "Мирноградуголь", Донецкая область

Алексея Струкова – горнорабочий очистного забоя производственного структурного подразделения "Шахтоуправление "Терновское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Владимира Сухорукова – проходчик обособленного подразделения "Шахта "Украина" государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Игоря Сюмку – заместителя главного механика акционерного общества "Шахтоуправление "Покровское", Донецкая область

Александра Черенка – машиниста горных выемочных машин производственного структурного подразделения "Шахтоуправление "Добропольское" общества "ДТЭК Добропольеуголь", Донецкая область

Вячеслава Чернодуба – горнорабочий очистного забоя производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Первомайское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Александра Щербинина – электрослесаря подземного участка по добыче угля производственного структурного подразделения "Шахтоуправление имени Героев Космоса" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Олега Ямчука – электрослесаря подземного производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Павлоградское" АО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Присвоили почетные звания: "Заслуженный горняк Украины"

К теме: Шахтеры устроили бунт боевикам "ЛНР"

Владимиру Яремчуку – электрослесарю подземному обособленному подразделению "Шахта" Великомостовская" государственного предприятия "Львовуголь", Львовская область

"Заслуженный шахтер Украины"

Андрею Гончару – машинисту горных выемочных машин подземному государственному предприятию "Шахта имени М. С. Сургая", Донецкая область

Андрею Дмитриеву – горняку очистного забоя общества "Шахта " Белозерская", Донецкая область

Александру Жеганскому – начальнику участка производственного структурного подразделения "Шахтоуправление" Добропольское "общества" ДТЭК Добропольеуголь", Донецкая область



Шахтеры Донетчины за работой / Фото Shutterstock

Александру Звегинцеву – горномонтажнику подземному филиала "Павлоградское управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Александру Кривсуну – горнорабочий очистного забоя производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Павлоградское" АО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Вадиму Липинскому – главному механику производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Первомайское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Владимиру Матюку – начальнику участка по добыче угля обособленного подразделения "Шахта № 9 "Нововолынская" государственного предприятия "Волыньуголь", Волынская область

Василию Мовчану – начальнику участка государственного предприятия "Угольная компания "Краснолиманская", Донецкая область

Олегу Московскому – начальнику участка по добыче угля обособленного подразделения "Шахта "Центральная" государственного предприятия "Торецуголь", Донецкая область

Александру Назаруку – начальнику участка подготовительных работ обособленного подразделения "Шахта "Бужанская" государственного предприятия "Волыньуголь", Волынская область

Сергею Пилипенко – машинисту горных выемочных машин акционерного общества "Шахтоуправление "Покровское", Донецкая область

Владимиру Полятыкину – электрослесарю подземному обособленному подразделению "Шахта" Кураховская "государственного предприятия "Селидовуголь", Донецкая область

Василию Резнику – проходчику участка производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Днепровское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Николаю Середе – проходчику производственного структурного подразделения "Шахтоуправление имени Героев Космоса" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область

Важно: На Луганщине горняки устроили протест в шахте и отказывались подниматься на поверхность

Виктору Смульскому – машинисту горных выемочных машин акционерного общества "Шахтоуправление" Покровское", Донецкая область

Олегу Строю – заведующему горными работами производственного структурного подразделения "Шахтоуправление Терновское" акционерного общества "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область.