Бойовики кинули шахтарів "ДНР" напризволяще

Доки мешканцям "ДНР" розповідають про якісь величезні досягнення "республіки", вони самі щодня відзначають, що реальне життя кардинально різниться з картинкою, яку транслюють на ТБ.

Якщо взяти до уваги те, що більшість жителів окупованих територій через пропаганду не може утворити зв'язок між причинами та наслідками, то й майже кожен фінт окупаційної влади виявляється для них неочікуваним. І від цього розпач через існування "ДНР" з кожним разом збільшується.

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До бунту ледь не призвела ситуація із майже жебруючими шахтарями, яких попри закриття та скорочення гірничовидобувних підприємств у "дирі" все ж таки дуже багато. Людям, які вже давно не отримували ані копійки зарплати та сиділи у неоплачуваній відпустці, донесли інформацію про нові умови роботи. Мовляв, всі шахти з 28 квітня по 13 травня йдуть на відпочинок. Тільки на цей раз коштом чергової відпустки. Цей термін можуть продовжити, якщо "республіка не розв'яжуть питання зі збутом вугілля".

Керівники шахт напряму кажуть, що цього разу не варто чекати на покращення, адже "чорне золото" вже три роки майже ніхто не купує за нормальними цінами. Мабуть, доведеться відпочивати місяць, або всіх викличуть попрацювати заради "республіки", тобто безплатно. Звісно, теж за рахунок відпустки. І це означає лише те, що грошей у сім'ї шахтарі не принесуть, а про нормальний за мірками "ДНР" відпочинок у єдиному курорті – Сідовому – навіть мріяти не треба, адже і відпустки не буде влітку, і фінансів.

Через таку ситуацію у кількох шахтах відбулися стихійні мітинги. Керівники швидко пояснили бунтівникам, що від них нічого не залежить, а якщо ті не припинять тиск до підприємств викличуть бойовиків "МДБ", які швидко посадять всіх на підвали як "агентів СБУ". Після цього, звісно, охочих вчинити бунт зовсім не стало.

Але це ще не все. Річ у тім, що у відпустки насильницьким шляхом відправляють геть усіх робітників, які працюють під землею. Це означає лише те, що відкачувати воду з шахт та контролювати її рівень не буде кому. А якщо хоча б один насос буде затоплений, відновити його неможливо. Для цього треба встановлювати нову техніку, яка призначена для відкачування води безпосередньо у ній. Коштують ці агрегати близько 10 мільйонів доларів, яких у "ДНР" немає. А придбати таке обладнання можна лише за кордоном, але санкції це унеможливлюють. Отже, затоплення шахт та підвищення рівня води може бути фатальним для підприємств. Відновити свою роботу вони ніколи не зможуть. Тоді гірникам навіть не буде куди повертатися, де заробляти й без того малі гроші.

Існує припущення, що росіяни вже не мають інтересу підтримувати гірничовидобувну діяльність на Донбасі, то ж в такий спосіб хочуть загнати всіх шахтарів до лав бойовиків. Більше у "ДНР" заробити хоч яких-небудь грошей неможливо. Тим паче, без освіти.

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