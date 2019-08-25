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      Зеленський відзначив орденами понад 50 гірників до Дня шахтаря

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      Президент відзначив нагородами півсотні гірників
      Президент відзначив нагородами півсотні гірників / Інформатор

      Гірників відзначили за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості та високий професіоналізм, йдеться в указі президента.

      Президент Зеленський нагородив 54 українських гірників та людей, що мають безпосереднє відношення до галузі. Окрім орденів, безліч працівників отримали почесні звання.

      До теми: На Донеччині гірники перекрили трасу, вимагаючи виплатити їм зарплату

      День шахтаря в Україні відзначають в останню неділю серпня. Вперше це свято відзначили в ніч із 30 на 31 серпня 1935 року, коли шахтар Олексій Стаханов встановив виробничий рекорд. Це послужило початком стаханівського руху.

      Орденом "За заслуги" II ступеня нагородили:

      Максима Кульова – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Орденом "За заслуги" III ступеня нагородили:

      Андрія Бециля – головного інженера відокремленого підрозділу "Шахта "Межирічанська" державного підприємства "Львіввугілля", Львівська область

      Павла Веселова – машиніста гірничих виїмкових машин дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Олександра Осадчого – гірничомонтажника виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Дмитра Шевченка – заступника начальника підземної дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили:

      Олександру Білу – апаратника вуглезбагачення основного виробництва товариства "Збагачувальна фабрика "Свято–Варваринська", Донецька область

      Неллю Верич – майстра виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Тетяну Сахно – головного геолога виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область


      Шахтарі Львівщини пікетують львівську ОДА / Фото dyvys.info

      Орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня нагородили:

      Сергія Авдєєнка – гірника підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      МиколуБерегового – гірника очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта "Україна" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Віталія Волошина – гірника очисного забою підземного державного підприємства "Шахта імені М.С.Сургая", Донецька область

      Олександра Говоруху – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Олександра Дудку – начальника дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта 1–3 "Новогродівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Важливо:  Бойовики кинули шахтарів "ДНР" напризволяще

      Леоніда Канделу – помічника начальника дільниці конвеєрного транспорту відокремленого підрозділу "Шахта "Курахівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Володимира Кубрака – гірника з ремонту гірничих виробок виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Анатолія Луцика – електрослюсаря підземного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Олександра Лушина – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу 'Шахтоуправлінш "Білозерське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область

      Олександра Мацкова – начальника дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля", Донецька область

      Романа Момота – забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область

      Олександра Роздайбіду – машиніста електровоза (підземного) виробничого структурного підрозділу 'Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Геннадія Смульського – начальника дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Артема Федотова – гірника очисного забою акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Ігоря Шевченка – машиніста електровоза підземного дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область


      Сімейна пара шахтарів на Дніпропетровщині / Фото "Вісті придніпров'я"

      Сергія Штимка – прохідника акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Медаллю "За працю і звитягу" нагородили:

      Олександра Автомонова – прохідника акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Анатолія Колєснікова – головного інженера виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Цікаво:  На Донеччині шахтарі перекрили трасу через заборговані зарплати: фото

      Дмитра Лосенка – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Білозерське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область

      Євгенія Раєва – забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область головного механіка відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Олександра Сарасека – головного механіка відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селідоввугілля", Донецька область

      Володимира Соляника – гірничомонтажника підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля", Донецька область

      Олексія Струкова – гірника очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Володимира Сухорукова – прохідника відокремленого підрозділу "Шахта "Україна" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Ігоря Сюмку – заступника головного механіка акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Олександра Черенка – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Добропільське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область

      Вячеслава Чернодуба – гірника очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Олександра Щербініна – електрослюсаря підземного дільниці з видобутку вугілля виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Олега Ямчука – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Присвоїли почесні звання:

      "Заслужений гірник України"

      До теми: Шахтарі влаштували бунт бойовикам "ЛНР"

      Володимиру Яремчуку – електрослюсареві підземному відокремленого підрозділу "Шахта "Великомостівська" державного підприємства "Львіввугілля", Львівська область

      "Заслужений шахтар України"

      Андрію Гончару – машиністові гірничих виїмкових машин підземному державного підприємства "Шахта імені М.С.Сургая", Донецька область

      Андрію Дмитрієву – гірникові очисного забою товариства "Шахта "Білозерська", Донецька область

      Олександру Жеганському – начальникові дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Добропільське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область


      Шахтарі Донеччини за роботою / Фото Shutterstock

      Олександру Звєгінцеву – гірничомонтажникові підземному філії "Павлоградське управління по монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтного обладнання" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Олександру Кривсуну – гірникові очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Вадиму Ліпінському – головному механікові виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Володимиру Матюку  – начальникові дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська область

      Василю Мовчану – начальникові дільниці державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська", Донецька область

      Олегу Московському – начальникові дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Центральна" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область

      Олександру Назаруку – начальникові дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська область

      Сергію Пилипенку – машиністові гірничих виїмкових машин акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Володимиру Полятикіну – електрослюсареві підземному відокремленого підрозділу "Шахта "Курахівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

      Василю Резніку  – прохідникові дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Миколі Середі – прохідникові виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

      Важливо: На Луганщині гірники влаштували протест у шахті і відмовлялися підніматися на поверхню

      Віктору Смульському  – машиністові гірничих виїмкових машин акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

      Олегу Строю – завідуючому гірничими роботами виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область.

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      Теги: Новини України Новини політики Нагороди Володимир Зеленський Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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