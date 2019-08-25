Зеленський відзначив орденами понад 50 гірників до Дня шахтаря

Гірників відзначили за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості та високий професіоналізм, йдеться в указі президента.

Президент Зеленський нагородив 54 українських гірників та людей, що мають безпосереднє відношення до галузі. Окрім орденів, безліч працівників отримали почесні звання.

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День шахтаря в Україні відзначають в останню неділю серпня. Вперше це свято відзначили в ніч із 30 на 31 серпня 1935 року, коли шахтар Олексій Стаханов встановив виробничий рекорд. Це послужило початком стаханівського руху.

Орденом "За заслуги" II ступеня нагородили:

Максима Кульова – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Орденом "За заслуги" III ступеня нагородили:

Андрія Бециля – головного інженера відокремленого підрозділу "Шахта "Межирічанська" державного підприємства "Львіввугілля", Львівська область

Павла Веселова – машиніста гірничих виїмкових машин дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Олександра Осадчого – гірничомонтажника виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Дмитра Шевченка – заступника начальника підземної дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили:

Олександру Білу – апаратника вуглезбагачення основного виробництва товариства "Збагачувальна фабрика "Свято–Варваринська", Донецька область

Неллю Верич – майстра виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Тетяну Сахно – головного геолога виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область



Шахтарі Львівщини пікетують львівську ОДА / Фото dyvys.info

Орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня нагородили:

Сергія Авдєєнка – гірника підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

МиколуБерегового – гірника очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта "Україна" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Віталія Волошина – гірника очисного забою підземного державного підприємства "Шахта імені М.С.Сургая", Донецька область

Олександра Говоруху – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Олександра Дудку – начальника дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта 1–3 "Новогродівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Важливо: Бойовики кинули шахтарів "ДНР" напризволяще

Леоніда Канделу – помічника начальника дільниці конвеєрного транспорту відокремленого підрозділу "Шахта "Курахівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Володимира Кубрака – гірника з ремонту гірничих виробок виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Анатолія Луцика – електрослюсаря підземного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Олександра Лушина – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу 'Шахтоуправлінш "Білозерське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область

Олександра Мацкова – начальника дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля", Донецька область

Романа Момота – забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область

Олександра Роздайбіду – машиніста електровоза (підземного) виробничого структурного підрозділу 'Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Геннадія Смульського – начальника дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Артема Федотова – гірника очисного забою акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Ігоря Шевченка – машиніста електровоза підземного дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область



Сімейна пара шахтарів на Дніпропетровщині / Фото "Вісті придніпров'я"

Сергія Штимка – прохідника акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Медаллю "За працю і звитягу" нагородили:

Олександра Автомонова – прохідника акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Анатолія Колєснікова – головного інженера виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

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Дмитра Лосенка – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Білозерське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область

Євгенія Раєва – забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область головного механіка відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Олександра Сарасека – головного механіка відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селідоввугілля", Донецька область

Володимира Соляника – гірничомонтажника підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля", Донецька область

Олексія Струкова – гірника очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Володимира Сухорукова – прохідника відокремленого підрозділу "Шахта "Україна" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Ігоря Сюмку – заступника головного механіка акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Олександра Черенка – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Добропільське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область

Вячеслава Чернодуба – гірника очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Олександра Щербініна – електрослюсаря підземного дільниці з видобутку вугілля виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Олега Ямчука – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Присвоїли почесні звання:

"Заслужений гірник України"

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Володимиру Яремчуку – електрослюсареві підземному відокремленого підрозділу "Шахта "Великомостівська" державного підприємства "Львіввугілля", Львівська область

"Заслужений шахтар України"

Андрію Гончару – машиністові гірничих виїмкових машин підземному державного підприємства "Шахта імені М.С.Сургая", Донецька область

Андрію Дмитрієву – гірникові очисного забою товариства "Шахта "Білозерська", Донецька область

Олександру Жеганському – начальникові дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Добропільське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область



Шахтарі Донеччини за роботою / Фото Shutterstock

Олександру Звєгінцеву – гірничомонтажникові підземному філії "Павлоградське управління по монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтного обладнання" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Олександру Кривсуну – гірникові очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Вадиму Ліпінському – головному механікові виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Володимиру Матюку – начальникові дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська область

Василю Мовчану – начальникові дільниці державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська", Донецька область

Олегу Московському – начальникові дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Центральна" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область

Олександру Назаруку – начальникові дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська область

Сергію Пилипенку – машиністові гірничих виїмкових машин акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Володимиру Полятикіну – електрослюсареві підземному відокремленого підрозділу "Шахта "Курахівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

Василю Резніку – прохідникові дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Миколі Середі – прохідникові виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

Важливо: На Луганщині гірники влаштували протест у шахті і відмовлялися підніматися на поверхню

Віктору Смульському – машиністові гірничих виїмкових машин акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область

Олегу Строю – завідуючому гірничими роботами виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область.