Зеленський відзначив орденами понад 50 гірників до Дня шахтаря
Гірників відзначили за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості та високий професіоналізм, йдеться в указі президента.
Президент Зеленський нагородив 54 українських гірників та людей, що мають безпосереднє відношення до галузі. Окрім орденів, безліч працівників отримали почесні звання.
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День шахтаря в Україні відзначають в останню неділю серпня. Вперше це свято відзначили в ніч із 30 на 31 серпня 1935 року, коли шахтар Олексій Стаханов встановив виробничий рекорд. Це послужило початком стаханівського руху.
Орденом "За заслуги" II ступеня нагородили:
Максима Кульова – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Орденом "За заслуги" III ступеня нагородили:
Андрія Бециля – головного інженера відокремленого підрозділу "Шахта "Межирічанська" державного підприємства "Львіввугілля", Львівська область
Павла Веселова – машиніста гірничих виїмкових машин дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Олександра Осадчого – гірничомонтажника виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Дмитра Шевченка – заступника начальника підземної дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили:
Олександру Білу – апаратника вуглезбагачення основного виробництва товариства "Збагачувальна фабрика "Свято–Варваринська", Донецька область
Неллю Верич – майстра виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Тетяну Сахно – головного геолога виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Шахтарі Львівщини пікетують львівську ОДА / Фото dyvys.info
Орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня нагородили:
Сергія Авдєєнка – гірника підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
МиколуБерегового – гірника очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта "Україна" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Віталія Волошина – гірника очисного забою підземного державного підприємства "Шахта імені М.С.Сургая", Донецька область
Олександра Говоруху – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Олександра Дудку – начальника дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта 1–3 "Новогродівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Леоніда Канделу – помічника начальника дільниці конвеєрного транспорту відокремленого підрозділу "Шахта "Курахівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Володимира Кубрака – гірника з ремонту гірничих виробок виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Анатолія Луцика – електрослюсаря підземного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Олександра Лушина – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу 'Шахтоуправлінш "Білозерське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область
Олександра Мацкова – начальника дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля", Донецька область
Романа Момота – забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область
Олександра Роздайбіду – машиніста електровоза (підземного) виробничого структурного підрозділу 'Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Геннадія Смульського – начальника дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Артема Федотова – гірника очисного забою акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Ігоря Шевченка – машиніста електровоза підземного дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Сімейна пара шахтарів на Дніпропетровщині / Фото "Вісті придніпров'я"
Сергія Штимка – прохідника акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Медаллю "За працю і звитягу" нагородили:
Олександра Автомонова – прохідника акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Анатолія Колєснікова – головного інженера виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Дмитра Лосенка – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Білозерське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область
Євгенія Раєва – забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область головного механіка відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Олександра Сарасека – головного механіка відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селідоввугілля", Донецька область
Володимира Соляника – гірничомонтажника підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля", Донецька область
Олексія Струкова – гірника очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Володимира Сухорукова – прохідника відокремленого підрозділу "Шахта "Україна" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Ігоря Сюмку – заступника головного механіка акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Олександра Черенка – машиніста гірничих виїмкових машин виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Добропільське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область
Вячеслава Чернодуба – гірника очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Олександра Щербініна – електрослюсаря підземного дільниці з видобутку вугілля виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Олега Ямчука – електрослюсаря підземного виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Присвоїли почесні звання:
"Заслужений гірник України"
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Володимиру Яремчуку – електрослюсареві підземному відокремленого підрозділу "Шахта "Великомостівська" державного підприємства "Львіввугілля", Львівська область
"Заслужений шахтар України"
Андрію Гончару – машиністові гірничих виїмкових машин підземному державного підприємства "Шахта імені М.С.Сургая", Донецька область
Андрію Дмитрієву – гірникові очисного забою товариства "Шахта "Білозерська", Донецька область
Олександру Жеганському – начальникові дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління "Добропільське" товариства "ДТЕК Добропіллявугілля", Донецька область
Шахтарі Донеччини за роботою / Фото Shutterstock
Олександру Звєгінцеву – гірничомонтажникові підземному філії "Павлоградське управління по монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтного обладнання" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Олександру Кривсуну – гірникові очисного забою виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Павлоградське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Вадиму Ліпінському – головному механікові виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Першотравенське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Володимиру Матюку – начальникові дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська область
Василю Мовчану – начальникові дільниці державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська", Донецька область
Олегу Московському – начальникові дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу "Шахта "Центральна" державного підприємства "Торецьквугілля", Донецька область
Олександру Назаруку – начальникові дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська область
Сергію Пилипенку – машиністові гірничих виїмкових машин акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Володимиру Полятикіну – електрослюсареві підземному відокремленого підрозділу "Шахта "Курахівська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область
Василю Резніку – прохідникові дільниці виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Дніпровське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Миколі Середі – прохідникові виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область
Віктору Смульському – машиністові гірничих виїмкових машин акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське", Донецька область
Олегу Строю – завідуючому гірничими роботами виробничого структурного підрозділу "Шахтоуправління Тернівське" акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", Дніпропетровська область.