Зеленский отреагировал на смертельную авиакатастрофу в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным людей, погибших утром 27 декабря в Казахстане во время катастрофы пассажирского самолета рейса Алматы – Нур-Султан.
Свое обращение Зеленский адресовал президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву, передает пресс-служба украинского главы государства.
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Глава государства отметил, что "с большой грустью и болью узнал о падении самолета и 12 жертвах авиакатастрофы.
От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым,
– говорится в письме Зеленского.
Отметим, среди пассажиров рейса авиакомпании "Бек Эйр" были двое украинцев. Они выжили и находятся в больнице в шоковом состоянии. По предварительным данным, у них компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.
Также украинцы во время катастрофы потеряли свои паспортные документы, поэтому МИД оказывает им помощь.
Что известно об авиакатастрофе в Казахстане
- Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.
- После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.
- На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.
- Во время авиакатастрофы погибли 12 человек, еще 49 попали в больницы.
- Причинами аварии могли стать: ошибка пилотов или технические причины.
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