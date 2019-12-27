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      Зеленский отреагировал на смертельную авиакатастрофу в Казахстане

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      Зеленский выразил соболезнования из-за крушения самолета в Казахстане / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным людей, погибших утром 27 декабря в Казахстане во время катастрофы пассажирского самолета рейса Алматы – Нур-Султан.

      Свое обращение Зеленский адресовал президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву, передает пресс-служба украинского главы государства.

      Важно: Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": последние новости

      Глава государства отметил, что "с большой грустью и болью узнал о падении самолета и 12 жертвах авиакатастрофы.

      От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым,
      – говорится в письме Зеленского.

      Отметим, среди пассажиров рейса авиакомпании "Бек Эйр" были двое украинцев. Они выжили и находятся в больнице в шоковом состоянии. По предварительным данным, у них компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.

      Также украинцы во время катастрофы потеряли свои паспортные документы, поэтому МИД оказывает им помощь.

      Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

      • Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.
      • После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.
      • На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.
      • Во время авиакатастрофы погибли 12 человек, еще 49 попали в больницы.
      • Причинами аварии могли стать: ошибка пилотов или технические причины.

      Подробнее о трагедии в Казахстане: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины авиация Жертвы Авиакатастрофа в Алматы Новости Казахстана
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