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      Зеленський відреагував на смертельну авіакатастрофу в Казахстані

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      Зеленський висловив співчуття через катастрофу літака у Казахстані / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним людей, які загинули вранці 27 грудня у Казахстані під час катастрофи пасажирського літака рейсу Алмати – Нур-Султан.

      Своє звернення Зеленський адресував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, передає пресслужба українського глави держави.

      Важливо: Авіакатастрофа рейсу "Алмати – Нур-Султан": останні новини

      Глава держави відзначив, що "з великим сумом і болем" дізнався про падіння літака і 12 жертв авіакатастрофи.

      Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим,
      – йдеться в листі Зеленського.

      Зауважимо, серед пасажирів рейсу авіакомпанії "Бек Ейр" були двоє українців. Вони вижили та перебувають у лікарні в шоковому стані. За попередніми даними, у них компресійні переломи хребців, але без порушення провідності головного мозку.

      Також українці під час катастрофи втратили свої паспортні документи, тож МЗС надає їм допомогу.

      Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

      • Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.
      • Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
      • На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири.
      • Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб, ще 49 потрапили у лікарні.
      • Причинами аварії могли стати: помилка пілотів чи технічні причини.

      Детальніше про трагедію у Казахстані: відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Казахстану Авіакатастрофа в Алмати Жертви авіація
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