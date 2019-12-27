Зеленський відреагував на смертельну авіакатастрофу в Казахстані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним людей, які загинули вранці 27 грудня у Казахстані під час катастрофи пасажирського літака рейсу Алмати – Нур-Султан.

Своє звернення Зеленський адресував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, передає пресслужба українського глави держави.

Важливо: Авіакатастрофа рейсу "Алмати – Нур-Султан": останні новини

Глава держави відзначив, що "з великим сумом і болем" дізнався про падіння літака і 12 жертв авіакатастрофи.

Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим,

– йдеться в листі Зеленського.

Зауважимо, серед пасажирів рейсу авіакомпанії "Бек Ейр" були двоє українців. Вони вижили та перебувають у лікарні в шоковому стані. За попередніми даними, у них компресійні переломи хребців, але без порушення провідності головного мозку.

Також українці під час катастрофи втратили свої паспортні документи, тож МЗС надає їм допомогу.

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.

Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.

На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири.

Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб, ще 49 потрапили у лікарні.

Причинами аварії могли стати: помилка пілотів чи технічні причини.

Детальніше про трагедію у Казахстані: відео