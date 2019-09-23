Зеленский отреагировал на смертельные аварии под Одессой и на Житомирщине 19:29, сегодня 222 Читати новину українською Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование аварий в Одесской и Житомирской областях, в которых в общей сложности погибли 18 человек и многие получили ранения. Новость дополняется... Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы сегодня 21320 Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Офіс Президента Президент Украины Жертвы Аварии и ДТП ДТП на одесской трассе ДТП на Житомирщине Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции В отношении действий экс-руководителя СБУ Грицака откроют уголовное дело: постановление суда сегодня , 20:13 Шевченко вызвал еще одного игрока в сборную Украины на матчи Евро-2020 сегодня , 19:57 Известного олигарха и экс-нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения сегодня , 18:29 Комментарии Публикации сегодня , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут Олександр Бевза 62 сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров Ольга Черненко 1656 сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия Інна Жолобович 1239 сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР" Дмитро Гнап 324 сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+) Ірина Юрковська 618