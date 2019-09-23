Зеленський відреагував на смертельні аварії під Одесою та на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну взяти на контроль розслідування страшних аварій на Одещині та Житомирщині. У цих ДТП на вихідних загинули 18 осіб, ще більше десятка отримали поранення.

Український президент наголосив Кабміну, аби він обов'язково включив безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи.

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Глава держави доручив Кабінету Міністрів взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов’язав уряд здійснити необхідні заходи для недопущення повторення подібних випадків,

– повідомили в ОПУ.

Окрім того, гарант висловив співчуття рідним і близьким загиблих у цих масштабних смертельних ДТП.

Що відомо про смертельну ДТП на Одещині? Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося 21 вересня в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське на Одещині. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.



Правоохоронці з’ясували, що смертельна аварія під Одесою сталася через водія вантажівки. Його затримали.

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Як трапилася смертельна ДТП на Житомирщині? Жахлива аварія трапилася у Житомирській області 22 вересня на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. Той стояв на узбіччі дороги – водій автобуса зупинився, аби замінити колесо.



В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління", які поверталися з Яремче. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.

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