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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зеленський відреагував на смертельні аварії під Одесою та на Житомирщині

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      Зеленський відреагував на смертельні аварії під Одесою та на Житомирщині

      Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну взяти на контроль розслідування страшних аварій на Одещині та Житомирщині. У цих ДТП на вихідних загинули 18 осіб, ще більше десятка отримали поранення.

      Український президент наголосив Кабміну, аби він обов'язково включив безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи.

      Важливо: Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)

      Глава держави доручив Кабінету Міністрів взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов’язав уряд здійснити необхідні заходи для недопущення повторення подібних випадків,
      – повідомили в ОПУ.

      Окрім того, гарант висловив співчуття рідним і близьким загиблих у цих масштабних смертельних ДТП.

      Що відомо про смертельну ДТП на Одещині? Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося 21 вересня в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське на Одещині. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали. 

      Правоохоронці з’ясували, що смертельна аварія під Одесою сталася через водія вантажівки. Його затримали.

      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб / фото Одесский курьер 18+

      Як трапилася смертельна ДТП на Житомирщині? Жахлива аварія трапилася у Житомирській області 22 вересня на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. Той стояв на узбіччі дороги – водій автобуса зупинився, аби замінити колесо.

      В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління", які поверталися з Яремче. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.

      У ДТП на Житомирщині загинуло 9 осіб, багато постраждалих: відео

       

      blog_ava
      Смертельна ДТП на одеській трасі: нова інформація про стан потерпілих
      сьогодні
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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Офіс Президента Президент України Володимир Зеленський Жертви Аварії та ДТП ДТП на одеській трасі ДТП на Житомирщині
      Джерело: 24 канал
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