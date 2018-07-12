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Зеленский оттеснил Гриценко со второго места в президентском рейтинге, – опрос

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Рейтинг
Рейтинг / focus.ua

Актер Владимир Зеленский вышел на второе место в рейтинге президентских симпатий украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией GfK Ukraine. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за него проголосовали бы 7% респондентов. Наибольшую поддержку Зеленский имеет в Киеве, а активно ему симпатизируют избиратели в возрасте от 18 до 24 лет. Лидером электоральных пристрастий среди возможных кандидатов остается Юлия Тимошенко – за нее свои голоса готовы отдать 10% украинцев. Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко видят президентом 6% опрошенных. На процент меньше поддержка у Юрия Бойко и Олега Ляшко. Лишь 5% опрошенных готовы проголосовать за действующего президента Петра Порошенко.

Основными факторами выбора кандидата респонденты назвали отсутствие за ним коррупционного шлейфа и нечестно нажитого имущества (44%) и настрой на смену страны (43%). Социологи отмечают, что ни один из вероятных претендентов не набирает более 10%. Поэтому новые политические лидеры имеют уникальный шанс на успех, однако времени для их кампаний остается мало.

 

Так, по данным опроса, во втором туре выборов президента новые лица в политике – Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук – не проиграли бы никому, даже лидеру симпатий – Юлии Тимошенко. Так, в паре Тимошенко – Зеленский лидер "Батькивщины" набрала бы 17% против 21-го у актера, а в паре Тимошенко – Вакарчук у нее было бы 18%, а у певца – 21. А если бы во втором туре сошлись Зеленский и Порошенко, то действующий гарант проиграл бы с разрывом в 17% – за него проголосовало бы 9% опрошенных, а за Зеленского – 26%. Примерно такой же результат был бы и в паре Вакарчук – Порошенко.

В то же время, по данным опроса, среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, коррупция в государственных органах (46%), война на Донбассе (41%) и рост цен (34%).

Исследование проводилось методом личного интервью с 30 июня по 8 июля 2018 года. Было опрошено 2 753 лица в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях исследование проводилось на территориях, которые контролируются Украиной. Выборка репрезентативна взрослому населению по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Максимально возможная погрешность выборки – 1,9%.

Напомним, по результатам опроса группы "Рейтинг", в июне за Юлию Тимошенко готовы были проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддержали 9,3 и 8,6% соответственно.

Теги: Петр Порошенко Новости политики Анатолий Гриценко Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Президент Украины
Источник: 24 Канал
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